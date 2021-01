Epic Games Store : Près de 20 millions de téléchargements gratuits pour Star Wars Battlefront 2

La Force s'est énormément manifestée ces derniers temps, par des annonces de nouveaux projets Star Wars, entre autres. Les étoiles ne se font plus la guerre mais s'alignent pour la licence de Lucasfilm et Disney, qui a plus que séduit les joueurs PC.

Si c'est gratuit, c'est le Jedi. OK, techniquement, ça ne rime pas et on perd une bonne partie de l'effet escompté. Bref, la possibilité de récupérer Star Wars Battlefront II gratuitement sur l'Epic Games Store du 14 au 21 janvier n'est pas passée inaperçue et a fait de nombreux heureux.

Le jeu de tir d'Electronic Arts a été téléchargé par près de 20 millions de joueurs en une semaine, comme l'a annoncé le compte Twitter EA/Star Wars :

More than 19M PLAYERS got #StarWarsBattlefrontII from the Epic Game Store promo!🤯Thank you so much for the continued support, even after our final content drop! We'll watch your careers with great interest! May the Force be with you, troopers! pic.twitter.com/fC4A92HLNN