Resident Evil 4 : Le remake en difficulté ? Changement de studio et sortie lointaine, les dernières rumeurs

Après ceux de Resident Evil 2 et Resident Evil 3, cela paraîtrait naturel que le quatrième opus de la série ait lui aussi droit à son remake. Voilà un moment que ce dernier est, selon VideoGameChronicle, dans les tuyaux. Mais le développement ne semble pas emprunter un chemin des plus faciles.

Il était acquis que tout était entre les mains du studio M-Two, fondé par Tatstuya Minami, ex-PDG de PlatinumGames et ancien de chez Capcom, depuis 2018. Ce studio financé en partie par le soutien de Capcom a oeuvré sur le remake de Resident Evil 3 se chargeait de la refonte des aventures de Leon S. Kennedy en Espagne.

Jusqu'à maintenant. Car d'après les sources de nos confrères de VGC, Capcom aurait rapatrié le projet de remake de Resident Evil 4 en interne. En effet, le point de tension entre les deux studios résiderait dans le coeur même du remake.

Accords et désaccords

M-Two préférait coller le plus fidèlement possible au jeu original là où Capcom souhaiterait s'en affranchir. Garder les bases certes, mais tout en pouvant ajouter des nouveautés de gameplay, d'environnement ou tout simplement scénaristiques. L'implication de M-Two a été significativement réduite pour que le projet soit repris en majeure partie par la division 1 de Capcom. Ces derniers ont notamment travaillés sur la restauration de Resident Evil 2. De plus, le géant nippon a été marqué par les retours des joueurs concernant Resident Evil 3 Remake et le retrait de zones iconiques du jeu comme le beffroi.

Toujours d'après les sources de VGC, Resident Evil 4 Remake serait partiellement rebooté et sa date de sortie serait quant à elle décalée à 2023. Bien entendu, tout ceci ne peut pour le moment qu'être considéré comme des rumeurs. Il faudra patienter jusqu'à ce que Capcom l'évoque, probablement dans les mois à venir, après la sortie de Resident Evil Village, prévu pour le 7 mai prochain sur PS5, Xbox Series X|S, PC, PS4 et Xbox One.