Switch : Aux États-Unis, Nintendo attire toujours plus de nouveaux joueurs, les chiffres

Depuis maintenant plusieurs années, Nintendo ne concourt plus exactement dans la même catégorie que Sony et Microsoft, et profite de sa nouvelle philosophie explicitée par le regretté Satoru Iwata pour conquérir de nouveaux publics, et ainsi élargir le nombre de joueurs potentiels.

Cette stratégie entamée avec une certaine console portable à double écran se poursuit en 2021, alors que la Switch n'en finit plus de truster les ventes de consoles et de jeux de par le monde. Mais parce qu'il est plus facile de mesurer un phénomène en le mesurant scientifiquement, l'institut Interpret nous livre aujourd'hui quelques informations tout ce qu'il y a de plus chiffrées.

Une expansion continue

L'étude menée par New Media Mesure portait sur un échantillon de 9000 cobayes américains, interrogés depuis 2007 sur leurs habitudes de consommation. Comme vous pouvez le découvrir dans le graphique de notre galerie d'images, Nintendo peut se réjouir d'avoir non seulement écoulé 27 millions de Switch en 2020, mais surtout d'avoir fait progressé la part des nouveaux venus sur le marché. En 2019, 12% des acheteurs ne possédait pas d'autre console, une part qui grimpe à 25% des ventes en 2020, soit plus du double. La part des joueurs possédant une autre machine est passée de 25% à 35%, ce qui réduit mécaniquement la part des possesseurs de deux consoles et plus, passant de 63% de l'échantillon en 2019 à 40% en 2020.

Pour expliquer ces différentes évolutions dans les habitudes de consommation Outre-Atlantique, Interest met en avant la part grandissante des joueurs âgés de 45 à 65 ans, qui ont augmenté leurs achats de jeux vidéo de 15% d'une année sur l'autre.

Voilà qui devrait ravir les décideurs de Kyoto, et valider une fois encore la stratégie d'évangélisation de Nintendo, qui continue envers et contre tout de cartonner avec des titres parfois sortis il y a plusieurs années... Pendant ce temps, certains analystes continuent d'affirmer avec une certaine véhémence qu'une mise à jour hardware devrait voir le jour cette année. Pour faire toujours plus d'adeptes ?