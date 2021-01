The Medium : 9 informations à connaître avant sa sortie en vidéo

De The Medium, on pense déjà tout connaître. Il faut dire que Bloober Team arrose l'Internet moderne de vidéos et informations de façon presque incessante depuis des mois. Et pourtant, il y a sûrement des choses que vous ignorez encore.

Et si vous avez envie de connaître les secrets les plus enfouis de The Medium, c'est cette vidéo qu'il vous faut absolument regarder. Alors, soyez sans crainte, il ne s'agit pas de vous spoiler l'histoire ou vous présenter une solution aux puzzles rencontrés par la protagoniste principale, capable de voyager entre deux mondes. Non, ici, ce sont des faits, des informations sur le jeu. Il y'en a neuf, comme les vies d'un chat, le nombre de symphonies écrites par Beethoven ou de cercles de l'Enfer.

Si tu veux me parler envoie-moi un... FACT

La bande-annonce se charge donc de vous expliquer que le projet est en développement depuis 2012. Prévu initialement sur PS3, Xbox 360 et Wii U, il a profondément évolué. Puis l'on nous rappelle le nom de l'actrice polonaise qui a prêté ses gestes et sa voix à l'héroïne, Weronika Rosati, ainsi que du comédien qui campera un homme super mystérieux, Marcin Dorociński. Après cela, on nous reparle de la participation d'Akira Yamaoka au travail de composition et de celle de Mary Elizabeth McGlynn, dont le nom n'est pas inconnu des fans des Silent Hill, et l'inévitable Troy Baker.

Peut-être ignoriez-vous que l'hôtel dans lequel aura lieu l'enquête de ce jeu s'inspire d'un bâtiment réel de Cracovie, que l'appartement de Marianne se trouve dans un immeuble qui a déjà servi pour Observer, que les cinématiques (d'une durée de 90 minutes au total) ont toutes été répétées par l'équipe de développement, que l'aventure devrait durer 8 à 10 heures, et que de nombreuses références aux précédents titres de Bloober Team seront cachées ? Bah voilà, maintenant vous savez.

The Medium sera disponible le jeudi 28 janvier sur Xbox Series X|S et PC.