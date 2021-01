Lizardcube : Après Streets of Rage 4, les français rendent hommage à une série emblématique de SNK

C'était assurément l'un des temps fort de l'année 2020 : plus d'un quart de siècle après la sortie du dernier épisode, Lizardcube, Guard Crush Games et DotEmu ressusciteraient la vénérable licence Streets of Rage avec un quatrième épisode qui a cassé quelques mâchoires.

À voir aussi : Et si un Yakuza se déroulait hors du Japon ? Toshihiro Nagoshi évoque la Tour Eiffel

Et si l'on sait les développeurs en train de plancher sur du contenu supplémentaire qu'il nous tarde évidement de découvrir, la question de l'après-Streets of Rage 4 pourrait déjà se poser pour les français.

La Marque des Grands

Si rien n'est actuellement dans les tuyaux du côté de chez Lizardcube, l'artiste Julian Nguyen-You et le directeur artistique Ben Fiquet se sont récemment offert la liberté de réinterpréter une autre série légendaire de la baston en 2D, en réalisant une vidéo de ce que à quoi pourrait ressembler un hypothétique Garō : Mark of the Wolves 2.

Durant une vingtaine de minutes, les deux compères esquissent ainsi une image mettant en scène Rock Howard (apparu pour la dernière fois dans The King of Fighters XIV) et un ennemi de leur cru : Boss Fur, inspiré de Dorvick Bone, dans un style très reconnaissable.

Après avoir tiré de leurs sommeil les sagas Wonder Boy et Streets of Rage, les français réussiront-ils à poursuivre celles des Garō Densetsu, plus connue chez nous sous le nom de Fatal Fury ? Après tout, FDG Entertainment tentait l'an dernier le coup avec un mock-up du non moins hypothétique DuckTales QuackShots, que l'on espère au moins tout autant que ce Mark of the Wolves 2.

En attendant de découvrir si les autorité nippones mordent à l'hameçon, Nguyen-You et Fiquet auront au moins tapé dans l'oeil de Yasuyuki Oda, planner sur le dernier Garō Densetsu, et producteur de la série King of Fighters. Malheureusement pour lui, la traduction automatique aura quelque peu tordu ce que l'on imagine être le sens premier de son message :

Not very good 😎 - Yasuyuki Oda KOF15 in development! (@snk_oda) January 19, 2021

Nous préférerons donc y lire un "Pas mal" sincère en lieu et place du littéral "Pas très bon". À moins qu'il ne s'agisse d'un troll en bonne et due forme, mais au vu de la qualité du travail accompli, il y a peu de chances...