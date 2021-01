Ghost Recon Breakpoint est gratuit durant tout le weekend, et s'affiche à prix réduit

En ces temps troublés et parfois partiellement chômés, le jeu vidéo offre aux joueurs une bulle d'oxygène, comme une parenthèse au doux parfum d'évasion. Bon, peut-être un peu moins lorsqu'il s'agit de sauver le monde d'un milliardaire mégalomane et de ses armées de drones, mais quand même.

Fauchés, radins et autres désargentés : réjouissez-vous : Ghost Recon Breakpoint sera gratuit durant tout le weekend ! le TPS en monde ouvert se télécharge sans dépenser un sou depuis ce matin sur PC via l'Epic Games Store ou la plateforme Uplay, mais aussi sur PS4, Xbox One, et Google Stadia.

2023... J'appuie sur la gâchette

Valable jusqu'au 24 janvier à 18h01 pétantes, cette opération n'arrive pas par hasard, puisqu'Ubisoft en profite pour lancer l'Opération Amber Sky, qui permet aux tireurs aguerris de faire équipe avec quelques têtes connues de Rainbow Six Siege : Ash, Finka et Thatcher. Et comme par un fait exprès, la version complète de Ghost Recon Breakpoint s'affiche en ce moment à prix réduit, histoire de continuer sur sa lancée.

Si l'expérience vous tente, il ne vous reste plus qu'à vous rendre sur l'Epic Games Store, Uplay, le PSN, le Xbox Store ou le site de Google Stadia pour rejoindre les Ghosts sur l'île d'Auroa, et profiter d'une fenêtre de tir resserrée.

