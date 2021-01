Un institut allemand dévoile les jeux les plus vendus en Europe en 2020, la France se démarque

Tel le vétéran victorieux d'un conflit majeur, vous pourrez d'ici quelques années relater non sans fierté que vous étiez là, en cette drôle d'année calendaire 2020, et que vous y avez survécu, crévindiou. Et parce qu'un bout de calendrier confiné n'aura pas manqué de faire les affaires du jeu vidéo, il ne faudra pas oublier d'en placer une pour les titres qui s'étaient alors distingués.

Chaque semaine, le Top France des ventes nous permet de humer l'air du temps, mais puisque nous sommes entrés de plein pied dans une année 2021 pleine de promesses, l'heure semble venue de dresser un bilan chiffré du marché européen, et les résultats pourraient, selon la formule consacrée, vous étonner. Ou pas, après tout.

On prend (presque) les mêmes...

L'institut allemand Gfk Entertainment a ainsi compilé ses chiffres pour nous offrir un panorama des meilleures ventes de jeux physiques en Europe, une statistique qu'il conviendra sans doute de relativiser plus que d'ordinaire au vu du carton réalisé par les plateformes de téléchargement, Covid-19 oblige.

Après une année 2019 qui a couronné (sans jeu de mots, et dans cet ordre) FIFA 20, Call of Duty Modern Warfare et Mario Kart 8 Deluxe, quel trio de tête vient donc s'emparer du podium ?

Voici sans plus attendre la réponse :

La simulation de football selon Electronic Arts aura une nouvelle fois su tirer son épingle du jeu (de jambes), à l'heure où les vrais stades restent désespérément vides, soulevant ainsi le trophée pour la cinquième année consécutive.

En revanche, le FPS militaire par excellence aura cédé sa place à une activité bien plus pacifiée, signe que tout n'est peut-être pas encore perdu. Enfin, l'indéboulonnable revisite d'un jeu Wii U sorti à l'origine en 2014 continue d'esquiver carapaces bleues et autres peaux de bananes, et de valider la stratégie de long seller amorcée par Satoru Iwata.

Comme l'illustre la carte reprise dans notre galerie d'images, la France se distingue de tous ses voisins, puisque c'est bien le nouvel épisode insulaire d'Animal Crossing qui se hisse à la première place des ventes de jeux physiques pour l'année 2020. Ça en fait, des clochettes.

Également listée parmi les pays de l'étude, la Russie tire également son épingle du jeu, puisque les joueurs y ont plébiscité The Last of Us Part II, quand les finlandais encensaient malgré son grand âge le très cubiste Minecraft.

Le roi FIFA conservera t-il son titre en 2021 ? La réponse, si nous sommes encore de ce monde, dans une cinquantaine de semaines !

