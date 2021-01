Nintendo : Des rush inédits dévoilent les coulisses du QG aux USA

Le temps finit par dévoiler de petits trésors au fil des années. Comme cette vidéo de rushs inédits qui montrent l'activité d'une usine de Nintendo of America à Redmond. Vous y découvriez comment la NES était assemblée en même temps que quelques séquences du reportage qui devait être réalisé avec ces images.

C'est une séquence de près de 20 minutes qui a été publiée il y a quelques jours sur YouTube. Elle fleure bon les années 90 et nous montre les coulisses de la fabrication et de l'acheminement des consoles NES.

Chaine d'assemblage, stockage, vérifications qualité, recherche et développement on découvre une multitude de choses. A cette époque, pas de robots dans les usines, ce sont des femmes et des hommes qui assemblaient cette bonne vieille brique grise, en y plaçant les bouclier anti-magnétiques avant de passer à la vérification qualité et à un dernier coup de pinceau (littéralement).

NEStalgie intense (copyright) ?

Plus loin, on se déplace en salle de test, avec les futurs conseiller de SOS Nintendo qui font leurs gammes. On reconnait du Super Mario, du Zelda, du Final Fantasy, RC Pro-AM, Tetris... Tout ce petit monde étudie avant de passer le test et pouvoir ensuite sauver les joueurs bloqués dans ces titres.

Le visionnage de ces images a quelques chose d'hypnotisant et si vous vous y lancez vous vous réveillerez à coup sûr dans 20 minutes. Ne dites pas que vous n'avez pas été prévenus. La séquence nostalgie peut commencer...