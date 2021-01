Nintendo : Un grand nom lié à Zelda, Star Fox et F-Zero prend sa retraite après 32 ans de carrière

Rien n'est éternel. Pas même les carrières des grands créateurs de jeux vidéo. Aussi douloureuse soit la nouvelle pour les joueurs, ces derniers finissent eux aussi par tirer leur révérence. Cette fois, c'est au tour d'une personnalité importante de Nintendo de dire adieu au célèbre immeuble blanc de Kyoto.

C'est par l'intermédiaire d'un post publié plus tôt aujourd'hui sur sa page Facebook que Takaya Imamura vient d'annoncer sa retraite après 32 ans passés chez Nintendo.

En effet, celui qui a occupé de nombreux rôles au sein du constructeur japonais au cours de sa carrière, a mis en ligne une photo de lui prise devant les locaux de Nintendo (disponible dans notre galerie ci-dessous) accompagnée d'un texte expliquant qu'il s'agit de sa dernière journée avant la retraite :

C'est mon dernier jour de travail.



J'ai pris un selfie devant les locaux vides (une grande partie des employés de Nintendo est actuellement en télétravail à cause de la pandémie de COVID-19, ndlr).



Et dire que je ne viendrai plus ici.



Ça va me manquer.



Je suis fatigué après 32 ans passés ici !

Une carrière bien remplie

Takaya Imamura n'est pas la personnalité de Nintendo la plus connue du grand public. Et pourtant, son influence sur la firme de Kyoto, qu'il a rejointe en tant que graphic designer en 1989, est considérable. Le premier projet sur lequel il a travaillé au sein de Nintendo a été F-Zero et son nom restera étroitement lié à cette série.

Mais comme le montre son CV, il a également eu des rôles-clés sur de nombreux autres jeux célèbres de Nintendo. C'est par exemple lui qui a créé l'apparence des personnages de StarFox comme Fox McCloud ainsi que celle de Tingle.

Voici quelques-uns des titres sur lesquels il a travaillé au fil du temps :

À noter qu'en tant que membre des équipes originales de licences représentées dans les différents épisodes de Super Smash Bros., Takaya Imamura a également oeuvré comme superviseur sur ces derniers.

Il est donc temps de souhaiter bon vent ainsi qu'une agréable retraite à Takaya Imamura.

Connaissiez-vous Takaya Imamura et son oeuvre ? Quels sont vos titres préférés parmi ceux sur lesquels il a travaillé ? Son absence va-t-elle causer du tort à Nintendo selon vous ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous ?