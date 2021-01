Team Ninja : Le prochain projet n'est pas Nioh 3

Très en forme et assez sollicité, le studio à l'origine de Dead or Alive en a fini avec Nioh 2, dont les éditions complètes prévues pour le début du mois de février feront qu'il sera plus mort que vivant côté développement. De fait, on peut maintenant évoquer la suite.

Réalisateur des deux épisodes de Nioh, Fumihiko Yasuda s'est vu interviewé tout récemment par le site The Gamer. Durant cet entretien sont évoqués, le passé, le présent et bien entendu le futur.

Il lui est demandé pourquoi il a précédemment insisté sur le fait qu'il n'y avait pas de Nioh 3 en chantier, voici sa réponse :

En ce qui concerne une suite, pour le moment, Team Ninja aimerait se concentrer sur le travail sur de nouveaux titres. Il n'y a donc vraiment pas de plan pour Nioh 3 à ce stade. Mais après avoir créé de nouveaux projets et acquis de nouvelles expériences et compétences grâce à ces nouveaux projets potentiels, j'aimerais revenir à la série à un moment donné, utiliser toute l'expérience et les nouvelles compétences que nous acquerrons de certains nouveaux projets, puis potentiellement , revenir à la série à ce stade et créer un jeu encore plus grand pour surpasser Nioh et Nioh 2, créer quelque chose d'encore mieux.

Il faut donc comprendre qu'une pause est nécessaire. Son CV laissant apparaître des traces de Ninja Gaiden (il a notamment été level designer sur le second volet), le voici questionné sur un retour des aventures de Ryu Hayabusa en solo :

Rien à annoncer ou préciser aujourd'hui, mais si la série Ninja Gaiden n'avait pas existé, alors il n'y aurait pas eu Nioh. C'est donc une série vraiment importante pour Team Ninja. Bien que nous n'ayons rien de spécifique à annoncer pour le moment, je voudrais dire que j'attends avec impatience des nouvelles potentielles pour une sorte d'annonce dans un proche avenir.

Cela pourrait faire renaître l'espoir chez les fans de beat them all musclé et technique, surtout que l'on pourrait comprendre que des informations vont nous parvenir prochainement. Mais peut-être qu'une nouvelle licence est en actuellement en cuisine, qui sait.

En attendant, le 5 février, Nioh 2 Édition Complète arrive sur PC et PS4, tandis que Nioh Collection, comprenant Nioh Remastered Édition Complète et Nioh 2 Remastered Édition Complète se présentera sur PS5.