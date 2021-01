The Medium : L'ambitieux thriller détaille ses configurations PC

Le thriller psychologique de Bloober Team The Medium, outre sa direction artistique assez suprenante, se dote aussi d'une technique qui s'annonce particulièrement maîtrisée. Encore faut-il que votre PC puisse tenir la route.

Entièrement compatible Nvidia RTX et DLSS 2.0, The Medium n'est pas le jeu le moins ambitieux de Bloober Team, qui n'a pas fait les choses à moitié pour les configurations PC. En effet, le tableau (visible dans notre galerie) est particulièrement exhaustif.

Du très très gourmand

On notera par exemple que pour profiter du jeu dans les meilleures conditions possible à savoir RTX On High, Ultra et 4K il faut une RTX 3080 minimum, ca laisse tout de même songeur. Pour les cartes plus milieu de gamme comme les RTX 3060 Ti ou RTX 2060, elles permettent de jouer respectivement en 1440P et 1080p. Notons tout de même que tout ceci est à titre indicatif et que rien ne vous empêche de faire votre petite tambouille de réglages pour trouver ce qui correspond le mieux à votre machine.

Le jeu sortira le 28 janvier sur PC et Xbox Series X|S et vous permettra d'incarner Marianne, une médium qui a le don de pouvoir voyager dans le royaume des esprits façon Insidious.