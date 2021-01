Battlefield 6 : Reboot, 128 joueurs, guerre moderne et Battle Royale, les dernières rumeurs

Cela fait un petit moment que des rumeurs concernant Battlefield 6 affluent sur les internets. Cette fois-ci, c'est un insider bien connu de la communauté FPS qui donne remet une pièce dans la machine à fantasmes entourant le prochain volet, toujours développé par DICE.

Selon Tom "TheLongSensation" Henderson, l'insider à l'origine des dernières rumeurs, Battlefield 6 s'inspirerait très fortement de BF 3. Ce nouvel épisode s'intitulerait tout simplement Battlefield. Henderson continue et indique que cela s'apparenterait à un reboot léger de la saga et comme cela a pu être mentionné auparavant, le titre proposerait des maps pouvant accueillir jusqu'à 128 joueurs.

Ce n'est pas tout, puisque ce nouveau Battlefield sortirait également sur PS4 et Xbox One. Ce qui voudrait donc dire qu'il ne serait pas exclusif aux consoles de nouvelle génération. Toutefois, l'ancienne génération ne supporterait que le 32 vs 32. Au niveau technique cela serait bien en-deçà des versions PS5 et Xbox Series X|S, de plus la destruction sera quant a elle limitée. Loin d'être étonnant en soi.

Il ne peut en rester qu'un

Ces versions old-gen serait développé par un autre studio ou par un groupe dédié chez DICE. Reste à voir ce qu'elles donneront, mais ce choix pourrait vraisemblablement être incité par les ruptures de PS5 et Xbox Series X. En effet, il est difficile de s'amputer du parcs de consoles que représentent la PS4 et la Xbox One.

Ce n'est pas tout, un mode Battle Royale serait également en développement. En effet, le succès rencontré par Warzone n'a pas laissé Electronic Arts insensible.

Bien entendu, tout ceci est à prendre avec des pincettes et il faudra attendre des confirmations de la part des studios pour en être sûr et certain, mais cela permet de cogiter sur ce que proposerait le futur de la saga.

