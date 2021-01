Neil Druckmann (Last of Us Part II) révèle les licences connues qu'il voudrait adapter en jeu

Contrairement à un studio comme Insomniac qui a eu l'opportunité de travailler sur Spider-Man, une licence bien connue n'appartenant pas à Sony, Naughty Dog s'est jusqu'à présent focalisé sur ses propres personnages et histoires. Mais cela ne veut pas dire que les membres du studio n'ont pas envie d'emprunter des univers eux aussi.

La révélation surprenante du jour résulte d'un échange spontané sur Twitter entre l'animateur américain Greg Miller et Neil Druckmann, le co-président de Naughty Dog et accessoirement le réalisateur/scénariste de The Last of Us Part II. En effet, le premier a interpelé le second sur le réseau social pour lui demander, d'une manière purement hypothétique, les noms des licences connues qu'il aimerait adapter en jeu ou pour lesquelles il souhaiterait créer un nouveau jeu.

De toute évidence, Neil Druckmann avait déjà réfléchi à la chose puisqu'en plus de répondre à la question, il a proposé un top 5 des licences connues sur lesquelles il aimerait travailler :

🤔

1) Punisher

2) Half Life

3) Ghost Rider

4) Hotline Miami

5) Cowboy Bebop



Those come to mind... 🤷🏻‍♂️ - Dr. Uckmann (@Neil_Druckmann) January 18, 2021

Un "doux" rêve ?

Bien évidemment, cette réponse ne veut absolument pas dire que Naughty Dog va prochainement plancher sur l'une de ces licences. Mais il est intéressant de voir ce qui plaît/intéresse celui qui, avant d'être co-président du célèbre studio californien, a pendant longtemps été son directeur de la création.

Il est par exemple possible de noter que les licences sur lesquelles aimerait plancher Neil Druckmann sont un mélange de comics/manga et de jeux vidéo. La présence de titres comme Punisher et Ghost Rider soulignent par ailleurs son intérêt pour les histoires de justicier et de vengeance (ce qui se ressentait déjà dans The Last of Us Part II).

Cette réponse a en tout cas de quoi donner envie de voir ce que Neil Druckmann et Naughty Dog parviendraient à faire avec ces licences. Pour rappel, Naughty Dog a au mois un projet en cours. Et d'après ce même Neil Druckmann, l'un d'entre eux est "super cool." Il ne faut cependant pas s'attendre à ce qu'il soit lié aux licences listées ci-dessous.

Que dites-vous de la liste de Neil Druckmann ? Partagez-vous ses souhaits ? Sur quelle licence aimeriez-vous le voir travailler ? Préférez-vous qu'il planche sur les séries créées par Naughty Dog ou de toutes nouvelles licences ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.