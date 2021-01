Rainbow Six Siege : Le Six Invitational se déroulera à Paris en offline

Le tournoi sera le premier international offline sur la scène Rainbow Six Siege depuis la pandémie du COVID-19, et il couronnera une équipe championne du monde.

Le mondial de la scène compétitive de R6 se lancera le 9 février prochain, et Ubisoft a dévoilé tous les détails de l'événement hier. Les quatre groupes du tournoi ont été tirés, avec l'équipe française BDS Esport et les représentantes européennes Team Empire, G2 Esports, Virtus.pro et les italiens de Mkers.

Le Six Invitational sera un événement à ne pas manquer pour la scène du jeu de tir tactique : ce sera le premier offline, organisé à Paris, et qui opposera des équipes de plusieurs régions après l'annulation, le report et l'adaptation de multiples tournois l'année dernière.

Ubisoft a collaboré avec l'agence événementielle Live Nation, l'agence de santé et de sécurité ACEPS, l'agence médicale ISMA ainsi que le gouvernement français pour organiser cet événement dans un environnement compétitif sain et sous contrôle, en ligne avec les consignes des organisations de santé et les autorités locales.

Afin de respecter les mesures sanitaires, tous les joueurs seront isolés pendant 7 jours avant l'événement, et devront présenter un test de moins de 3 jours PCR négatif avant d'arriver en France. Les gestes barrière seront respectés sur place.

Les groupes

La phase de groupes durera 4 jours, tout comme les playoffs. Le cashprize total n'est pas encore déterminé ; l'éditeur participe à hauteur de 500 000$ et la communauté peut y participer en achetant le battle pass S.I. La limite est fixée à 3 millions de dollars. L'année dernière, la limite avait été largement atteinte.

Cet événement est une célébration de l'eSport, mais aussi de la scène communautaire du jeu vidéo. Un showmatch sera compris dans l'événement. Il rassemblera des créateurs de contenus du monde entier, dont la française Kitty.

Le Six Invitational de 2021 se déroulera du 9 au 21 février prochains.