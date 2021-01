PS5 : Le fabricant de plaques interchangeables menacé par Sony revient et se dit "intouchable"

Le feuilleton des plaques interchangeables conçues pour changer l'apparence de la PS5 n'en finit pas de connaître des rebondissements. Tandis que diverses sociétés se sont lancées sur ce marché potentiellement juteux, celui qui a ouvert le bal de manière pour le moins maladroite vient d'annoncer son retour. Avec un nouveau nom et de nouveaux produits.

L'accessoiriste britannique qui s'est fait connaître en novembre dernier sous le nom de "PlateStation 5" puis "Custom Plates LTD" avant de fermer boutique des suites de menaces proférées par le service juridique de Sony vient de se relancer sous le nom de "CMP Shells." Malgré ce nouveau nom, il est toujours question de la commercialisation de plaques destinées à changer l'apparence de la PS5.

Sur sa nouvelle boutique en ligne, "CMP Shells" propose trois bundles différents : The CMP Shell, CMP Blackout, The Kratos Bundle. Ces trois packs ont une base commune au sens où ils contiennent tous deux une paire de "coquilles" noir mat qui vient remplacer les plaques latérales blanches de la PS5. Des photos de ces produits sont disponibles dans notre galerie ci-dessous.

Le bundle "The CMP Shell" ajoute à ces deux "coquilles" un autocollant en vinyle "Ragnarök" inspiré par le trailer d'annonce du nouveau God of War. Le bundle "CMP Blackout" contient tous ces éléments plus un skin en vinyle noir pour changer l'apparence de la manette DualSense. Enfin, le bundle "The Kratos Bundle" contient tous les éléments inclus dans "The CMP Shell" plus un skin en vinyle pour manette DualSense inspiré par God of War Ragnarök. Le premier bundle est proposé au prix de 49,99 dollars (environ 41 euros) tandis que les deux autres sont vendus 69,99 dollars (environ 58 euros).

Qu'est-ce qui a changé ?

Lors de sa fermeture, "Custom Plates LTD" évoquait la possibilité de revenir sous la forme d'une campagne de financement participatif. Mais l'accessoiriste a de toute évidence changé son fusil d'épaule puisque "CMP Shells" est une boutique tout ce qu'il y a de plus classique. Et de toute évidence, il est cette fois confiant quant à la légalité de son offre. Sur la page consacrée à chaque produit, il affirme en effet ne pas risquer d'être attaqué en justice par Sony :

Le brevet (lié à ces coquilles) est en instance et toutes les ventes finalisées avant la validation du brevet sont intouchables. C'est quelque chose que nous ne savions pas auparavant. Nous le savons désormais. De plus, nous n'avons pas reproduit le design déposé de qui que ce soit. Nos coquilles améliorent le concept établi par les plaques originales car elles permettent une aération plus importante. Nous pourrons continuer à les vendre même après la validation du brevet.

"CMP Shells" explique que la première fournée de "coquilles" PS5 est de 1.000 unités et qu'ils avaient vendu le double de ça en 24h lorsqu'ils ont réalisé leur lancement avorté à la fin de l'année dernière. Pour ce qui est des livraisons, ils promettent que leurs clients seront livrés en février via UPS.

À noter au passage que "CMP Shells" n'explique pas comment il a obtenu le droit d'utiliser des motifs inspirés par God of War Ragnarök sur ses skins. Il sera donc intéressant de voir si Sony aura quelque chose à redire à ce sujet ou à propos des "coquilles" produites par l'accessoiriste britannique.

Que pensez-vous de ces nouveaux produits ? Pensez-vous qu'ils vont pouvoir aller jusqu'au bout de leur démarche cette fois ? Croyez-vous l'accessoiriste quand il affirme que ses plaques permettent une meilleure aération de la console que celles proposées d'origine par Sony ? Pourriez-vous vous laisser tenter ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.