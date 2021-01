Nintendo Switch : Dead Cells bientôt à l'essai gratuitement pour une semaine

Dead Cells, l'un des platformer roguelite les plus puissants de tous les temps passés, présents et futurs, sera jouable gratuitement durant une semaine sur Nintendo Switch, sous une forme de démo démoniaque. Etes-vous prêts ?

À voir aussi : Dead Cells annonce un nouveau chapitre en DLC en vidéo : The Bad Seed

Le titre de Motion Twin et Evil Empire sera en effet disponible en essai gratuit pendant sept jours sur Nintendo Switch (du 26 janvier au 2 février 2021), uniquement en Europe pour les abonnés Nintendo Switch Online. Lauréat de nombreuses récompenses depuis sa sortie en 2018, le titre s'est vendu à plus de 3,5 millions d'exemplaires dans le monde. Ce qui fait beaucoup, non ?

Roguelite hein...

Dead Cells se déroule, comme vous le savez peut-être, dans un château en perpétuelle évolution, dont les secrets enfouis et les gardiens "hargneux" représentent les plus immenses dangers. Entre ruse, et construction de votre équipement, votre objectif est on ne peut plus simple : éviter la mort permanente qui sanctionne chaque sortie de route.

Les développeurs ont d'ailleurs pensé aux plus accros d'entre vous, puisqu'ils assurent un suivi constant du jeu via des mises à jour régulières (22 au total) qui, rendent les gamers encore plus heureux de vivre "leur plus belle vie".

Mieux encore, les ami(e)s : vous pouvez même économiser 24,99 € en allant sur l'eShop de Nintendo afin de précharger le jeu dès maintenant, et ainsi profiter de la période d'essai gratuit d'une semaine qui débutera le 26 janvier. À partir de cette date, le jeu sera vendu à -50% sur PC, Switch et les plateformes Xbox et PlayStation.

Les dates variant légèrement suivant les supports, il faudra être vigilant pour ne point la rater, en fonction de votre plateforme de prédilection.

Rappelons, pour finir, que le nouveau DLC à paraître, Fatal Falls, ajoute de nombreux contenus inédits dont deux biomes de mid-game, un boss original redoutable et un tas de nouvelles armes et de nouveaux objets.