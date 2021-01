Rainbow Six Siege : G2 Esports devient championne d'Europe, les français en deuxième place

Ce n'est pas passé loin, mais l'équipe française BDS Esport n'est pas parvenue au sommet de l'Europe dans la finale de l'European League hier sur Rainbow Six Siege. G2 Esports a remporté le match 3 à 2.

Ce week-end, les meilleures équipes européennes de Rainbow Six Siege se sont affrontées pour prendre le titre de championne d'Europe et une part du cashprize de 100.000€.

Après avoir dominé le classement de la ligue européenne, l'équipe française BDS Esport s'est directement qualifiée en demi-finale, qu'elle a remporté 2-1 contre Natus Vincere. Elle a ensuite affronté G2 Esports en finale, dans un match très serré à voir en replay ici ou dans la vidéo ci-dessus !

Le premier round sur Theme Park a été le plus serré, remporté 8 à 7 par G2. Les deux équipes se sont ensuite affrontées sur Oregon et Coastline, deux maps gagnées par BDS, mais G2 Esports a tout donné et a ensuite gagné les deux derniers rounds sur Clubhouse et Consulat, avec un score plus marqué.

BACK WHERE WE BELONG



WE ARE YOUR @R6esportsEU CHAMPIONS 🏆 pic.twitter.com/CDfSBMZYK2 - G2 Esports (@G2esports) January 17, 2021

G2 Esports est l'une des équipes du FPS les plus prestigieuses, avec deux trophées de mondiaux (Six Invitational) sur leur étagère, mais l'équipe russe Team Empire avait mis fin à ce règne. Avec cette victoire, G2 montre qu'elle est revenue au sommet de son art.

Cette finale avait aussi lieu à un moment particulièrement important pour la scène compétitive du FPS, puisque le Six Invitational, l'équivalent du tournoi mondial, sera le premier tournoi majeur à se dérouler offline et à opposer des équipes du monde entier sur R6 depuis le début de la pandémie du COVID-19.

Normalement organisé à Montréal, le noyau de l'équipe d'Ubisoft qui développe le jeu, il se déroulera en Europe du 14 au 21 février prochains. G2 Esports et BDS Esport seront de la partie.