Goldeneye 007 dans Super Mario 64 : Découvrez l'improbable mélange en vidéo

Parmi la communauté des joueurs du monde entier, il est une frange qui ne jure que par les croisements. Et pas le célèbre carrefour de Shibuya hein ! Non, pour ces adeptes maladifs de l'hybride, seuls les crossovers comptent. Mais si l'on sait que moins et moins font plus en mathématiques, qu'en est-il de l'inverse ?

"Que se passerait-il si l'on devait mélanger deux des plus emblématiques jeux sortis sur Nintendo 64 ?" Voilà sans doute la question qui a conduit un certain StupidMarioBros1Fan à tenter l'expérience, et intégrer le gameplay de GoldenEye 007 dans le hub de Super Mario 64, pour un résultat... surprenant.

For England, Mario ?

Très référencé, ce niveau d'essai s'amuse aussi bien à lister les marqueurs emblématiques d'un run classique de Super Mario 64 que d'en placer une pour Legend of the Seven Stars, que les plus observateurs d'entre vous ne manqueront pas de relever.

Soucieux du moindre détail, le modder s'est ici amusé à exploiter les enregistrements du Baron Samedi, la mission ultime du jeu de Rare, pour l'appliquer à un Bowser décidément bien résistant, et qui laisse, en toute logique, une clé après chaque confrontation. Ah, et on ne vous parle même pas du clin d'oeil au célèbre Mips, qui opte ici pour le comportement de 006. Quelle classe.

Mario mènera-t-il sa mission a bien ? À vous de le découvrir dans cette vidéo garantie sans BLJ. Et ceux qui auraient envie de s'essayer à cette curieuse association, c'est par ici que ça se passe...