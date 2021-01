Animal Crossing New Horizons : Il imagine une version Switch Pro en 4K-60 fps, la vidéo

Animal Crossing : New Horizons est incontestablement un des, si ce n'est le, plus gros succès de 2020. Et même si la réalisation du jeu est amplement suffisante pour une grande partie de ses utilisateurs, certains aimeraient visiblement que le jeu aille plus loin d'un point de vue technique. La vidéo dont il est question ici en est la preuve.

La vidéo ci-dessus montre ce que pourrait donner une version destinée à la "Nintendo Switch Pro" tournant en 4K-60 fps d'Animal Crossing : New Horizons. Cette fausse bande-annonce est l'oeuvre d'un certain "SnazzyAI," vidéaste qui s'est déjà amusé à "booster" des jeux Switch par le passé.

Pour parvenir à un tel résultat, ce même "SnazzyAI" précise qu'il a utilisé des outils upscaling et d'interpolation gérés par intelligence artificielle. Et selon lui, le style artistique d'Animal Crossing était véritablement compatible avec de tels procédés. Il se dit donc très satisfait du résultat.

Est-ce bien nécessaire ?

Histoire de savoir ce qu'apporte une telle version, il convient de rappeler que le véritable Animal Crossing : New Horizons tourne en 30 images par seconde, que la console soit dockée ou utilisée en mode console portable. Et pour ce qui est de sa résolution, il est question de 1080p en mode docké et de 720p en mode portable.

Comme le montrent les chiffres de vente mondiaux d'Animal Crossing : New Horizons , ces "limitations" n'ont pas empêché le jeu de séduire le public. Pour rappel, l'exclusivité Switch en était à 26,04 millions d'exemplaires vendus au 30 septembre dernier. En France, Animal Crossing : New Horizons est le jeu qui s'est le plus vendu en 2020.

Si Nintendo commercialise bel et bien une Switch Pro dans les mois à venir, il sera intéressant de découvrir sa politique vis-à-vis de ses jeux sortis sur la Switch première génération. Proposera-t-il des mises à jour gratuite tirant parti de la puissance de sa nouvelle console ? Laissera-t-il les jeux dans leur jus ? Commercialisera-t-il des versions améliorées ? Seul l'avenir le dira.

Que pensez-vous de cette vidéo ? Aimeriez-vous avoir la possibilité de jouer à une telle version d'Animal Crossing ? Croyez-vous que Nintendo améliorera ses jeux déjà sortis s'il sort bel et bien une Switch Pro ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.