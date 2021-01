The Medium : Un nouveau trailer live action étouffant

Chez Bloober Team, on met le paquet sur The Medium, toujours prévu, aux dernières nouvelles, à la fin de ce superbe premier mois d'une année 2021 qui s'annonce déjà inoubliable. Oubliez les prouesses techniques, cette fois, on vous offre de l'authentique.

La vidéo du jour n'est pas un extrait de gameplay, pas une démonstration visuelle, pas un carnet de développeur. Non, il s'agit d'un clip promotionnel en live action, avec acteurs de chair et d'os, qui se charge de transmettre à vos neurones toute l'angoisse que va vous faire ressentir The Medium.

Le bon résumé

Parce qu'il faut savoir s'associer aux bonnes personnes, ce court-métrage a été écrit et produit par Tomasz Bagiński. Ce nom vous dit peut-être quelque chose : il a travaillé sur des cinématiques légendaires des jeux The Witcher de CD Projekt RED, avec la société Platige -qui assure ici les effets spéciaux. On le retrouve d'ailleurs à la production de la série Netflix, ce qui n'est pas rien. Si vous vouliez un aperçu de ce qui vous attend avec le jeu d'aventure horrifique de Bloober Team, cet trailer réalisé par Paweł Maślona vous résume parfaitement la situation. La protagoniste principale part enquêter sur une disparition d'enfant, se retrouve à se balader entre la réalité et le monde des esprits, tout ça dans des endroits abandonnés et décrépis, alors qu'une étrange entité menace. Tiens, j'ai un peu mal à la gorge.

The Medium arrive sur PC et Xbox Series X|S le 28 janvier.