Super Mario 3D World + Bowser's Fury : Toutes les nouveautés se détaillent avec du gameplay

Vous l'attendiez ? Nous aussi : hier, le plus félin des plombiers de Brooklyn nous avait donné rendez-vous pour ronronner de plaisir, et surtout dévoiler les premières informations concernant Bowser's Fury, le complément inédit et démesuré de Super Mario 3D World.

Mais à peine avons-nous eu le temps de nous remettre de nos émotions que Nintendo remet une pièce dans la machine à rêves recyclés, et revient en détails sur les spécificités et les nouveautés de cet opus qui s'offre une seconde jeunesse sur Switch. Après tout, les cartoons ne nous ont-ils pas appris que les chats avaient neuf vies ?

Le Nyan de la guerre ?

Bon, autant se l'avouer : la plupart des points listés dans cette vidéo de sept minutes ne feront que rappeler des bons souvenirs à tous ceux qui avaient parcouru en long, en large et en travers la version Wii U en 2013. Notre test vous rafraîchira d'ailleurs sans doute la mémoire.

Mais il n'est pas question que de bachotage, puisque Nintendo en profite pour rappeler l'arrivée d'un mode multijoueur en ligne, afin de défier de parfaits inconnus sur les nombreux niveaux de cette aventure qui en garde tout de même sous la pédale... Ceux qui sont revenus des niveaux Couronnes comprendront. Ce n'est pas tout, puisqu'un mode Photo bien dans son époque fera également son apparition, et offrira une nouvelle vie aux tampons autrefois destinés à être postés sur feu-le Miiverse.

La partie qui nous intéresse le plus concerne évidemment le tout nouveau mode Bowser's Fury, dans lequel il faudra explorer un monde peuplé d'îles aux côtés de Bowser Junior à la recherche d'Astres Félins, histoire que Bowser le kaiju retrouve une apparence plus classique. De temps à autre, le paternel entrera dans une colère noire, et il faudra échapper à ses assauts répétés... quelqu'un a dit "Death Stranding" ?

Voilà qui nous donne envie de vite remettre nos pattes sur Super Mario 3D World + Bowser's Fury, prévu sur Switch pour le 12 février 2021.