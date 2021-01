The Medium : Ray Tracing et Nvidia DLSS annoncés et en démonstration

La conférence Nvidia du CES 2021, c'était une fois encore l'occasion pour la société de Jensen Huang de rappeler le confort apporté par deux technologies dans les jeux modernes. Un partenariat s'est tissé pour le prochain jeu horrifique des parents d'Observer System Redux et ça va scintiller sans baisse de frame rate.

Annoncé comme exploitant la dernière version de l'Unreal Engine 4 à fond, The Medium jouira du Ray Tracing en temps réel et du DLSS. Pour faire simple, la gestion de la diffusion de la lumière, des reflets et des ombres offrira un rendu garanti super-immersif, tandis que le DLSS (Deep Learning Super Sampling ou super échantillonnage intelligent) se chargera d'aménager la résolution de manière à ce que la fluidité ne soit jamais remise en question. Pour faire encore plus simple : ça devrait être très joli.

Chocottes On ?

Pour avoir un aperçu de ce que cela donnera en termes de rendu, il suffit de se jeter sur la bande-annonce ci-dessus, diffusée durant l'événement Nvidia du CES 2021. Puisque c'est la collaboration entre Bloober Team et le spécialiste des processeurs graphiques qui est mise en avant, on ignore comment se comportera la version console. On imagine quand même qu'elle ne devrait pas avoir à rougir. Mais bon, de nos jours, il vaut voir de ses propres yeux. Et y jouer, parce que The Medium, attendu pour le 28 janvier sur PC et Xbox Series X|S, nous intéresse beaucoup avec son principe de double réalité dans un univers horrifique.