God of War Ragnarök : L'audio designer de The Last of Us Part II rejoint l'équipe

Si bien des figures mythologiques se sont vantées d'être revenus d'entre les morts, l'astuce n'est pas si facile, même lorsque l'on peut se targuer de frôler le statut divin. C'est pourtant l'exploit auquel un certain Kratos était parvenu en 2018, dans un fat come back des familles qui appelait forcément un bis (oui, les concerts nous manquent).

S'il faut pour le moment se contenter d'un simple logo pour tirer des plans sur la comète, bon nombre d'esprits s'échauffent déjà autour de God of War Ragnarök, et il faut dire que certains ne font rien pour apaiser les esprits.

En attendant d'en savoir un peu plus sur la suite des aventures mythico-scandinaves de notre génocidaire favori, les joueurs sauront accueillir la bonne nouvelle du jour comme il se doit, puisque l'on apprend le retour aux manettes de Beau Anthony Jimenez. L'audio designer féru de criques a en effet officialisé sa collaboration avec les studios Santa Monica il y a quelques heures :

Beyond thrilled to announce I have joined the @PlayStation Sound team! ♥️



Honored to help contribute to PlayStation's tradition of pushing the industry forward with iconic-sounding experiences... starting with the next God of War title! pic.twitter.com/RsOqQKzZgy