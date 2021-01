God of War Ragnarök : Le créateur de Kratos estime qu'il devrait sortir sur PS4

Il avait suffi d'un logo (à défaut d'un signe) pour mettre paradoxalement le feu à la Toile : en annonçant un nouvel épisode nordique de la saga God of War à la fin de l'été 2020, Sony s'assurait une exclusivité de poids. Maus au vu des nombreuses déclarations du constructeur concernant un changement de génération qui entend prendre son temps, de nombreuses questions sont restées en suspens...

... À commencer par les potentielles plateformes qui hébergeraient ce mystérieux God of War Ragnarök. Officiellement annoncées lors du PS5 Showcase, les nouvelles aventures du paternel Kratos se destinent donc évidemment à la console de nouvelle génération selon Sony.

Mais avec 110 millions de PlayStation 4 dans la nature, et le caractère cross-générationnel de Marvel's Spider Man Miles Morales ou Horizon II Forbidden West, la question d'une version PS4 semble se poser. Et puisque tout le monde semble avoir un avis sur la question (coucou m'sieur Callahan), le créateur du personnage de Kratos et réalisateur de God of War premier du nom est venu apporter sa pierre à l'édifice lors d'un livestream sur Twitch :

