SEGA : Une présentation avec "quelque chose de spécial" ce jeudi

Si un Nintendo Direct en bonne et due forme n'est décidément toujours pas dans les tuyaux, l'ex-rival des années 90 lui, ne cesse de multiplier les plans com. Après le concert des 60 ans, la firme du hérisson bleu embraye sur du nouveau contenu à destination des fans.

SEGA lancera son premier live de l'année sur sa chaîne Twitch ce jeudi 14 janvier 2021. L'éditeur, qui a fait cette annonce sur Twitter par le biais du compte européen, n'a pas encore donné d'horaire, mais n'a pas pu s'empêcher de teaser.

We'll be back for our first live stream of 2021 this coming Thursday with something special.



