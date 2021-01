Fall Guys : Les costumes DOOM datent leur arrivée en vidéo

Toujours aussi populaire et prêt à accueillir les joueurs qui n'en peuvent plus de vouloir enfiler cette couronne si difficile à conquérir, le Battle Royale de Mediatonic et Devolver va enfin accueillir le Slayer et ses amis, comme cela était teasé depuis un certain temps.

Les costumes de DOOM pour Fall Guys : Ultimate Knockout débarqueront le 12 janvier prochain, pour une durée limitée. Ce nouveau crossover s'illustre à travers une bande annonce sacrément tordante. Mais aussi un peu triste. La vidéo nous laisserait presque croire que les stages vicieux du jeu où il ne peut rester qu'un seul personnage en forme de haricot auraient droit à une touche infernale. Que nenni, comme l'indique le communiqué :

Devolver Digital assure que ses précieux petits bonbons en gelée sont à l'abri des hordes infernales de démons, et que les affrontements au BFG en Team Deathmatch ne sont pas à l'ordre du jour. On n'est pas passé loin de la catastrophe !

Ou d'un changement d'ambiance qui aurait pu être terriblement drôle. Fall Guys : Ultimate Knockout est disponible sur PS4 et PC.