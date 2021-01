PS5 : La vente des consoles noires "PS2" finit en fiasco, son fabricant se dit menacé

En début de semaine dernière, nous vous indiquions qu'un site de vente en ligne s'apprêtait à ouvrir les précommandes de versions customisées "façon PS2" de la PS5 et de sa manette DualSense. Si la chose a attiré l'attention de nombreuses personnes intéressées, la situation n'a pas évolué comme l'espérait le fabricant.

SUP3R5, fabricant/revendeur de consoles PS5 customisées, a pris la décision d'annuler toutes les précommandes de ses PS5 aux couleurs de la PS2. La société américaine affirme avoir fait ce choix après avoir reçu des menaces visant son personnel. Ces menaces auraient été motivées par la rupture de stock rapidement rencontrée par ces PS5 de toute évidence très désirées.

Comme nous vous l'indiquions plus tôt ce mois-ci, SUP3R5 comptait ouvrir le 8 janvier dernier les précommandes pour 304 exemplaires de PS5 customisées de manière à rappeler l'apparence de la PS2. Chaque console devait être vendue au prix de 649 dollars (hors frais de port et éventuels frais de douane), soit environ 528 euros.

Mais malgré un prix de vente sensiblement plus élevé que le prix américain normal de la PS5 standard, ces PS5 "PS2" ont immédiatement été prises d'assaut et se sont retrouvées en rupture moins de 20 minutes après l'ouverture des précommandes (ce résultat aurait certainement été atteint plus rapidement si le site de SUP3R5 n'avait pas plié sous le trafic massif reçu à l'heure H).

On ne plaisante pas avec la PS5

Et en plus des problèmes de serveur, divers problèmes ont gâché cette mise en vente. Comme le rapporte le site britannique VGC, certains clients de SUP3R5 se sont vus immédiatement débités sans recevoir de confirmation de leur commande.

Le revendeur, qui a dans un premier temps promis d'arranger les choses et de rembourser les personnes débitées par erreur, a finalement changé son fusil d'épaule et a décidé d'annuler purement et simplement la mise en vente de son produit. Et à en croire le communiqué qu'il a diffusé pour expliquer son choix, les soucis d'ordre technique n'ont rien à voir avec ce retournement de situation :

La nuit dernière, notre équipe a commencé à recevoir des menaces sérieuses pour sa sécurité. Nous prenons ces menaces au sérieux. Nous ne sommes pas prêts à risquer la sécurité et le bien-être de notre équipe ou l'impact que cela pourrait avoir sur la livraison de votre commande.



Toutes les commandes existantes vont être annulées et totalement remboursées dans les jours à venir. Vous serez notifiés lorsque cela arrivera.



Nous souhaitions que ce produit soit un moyen amusant de célébrer notre nostalgie partagée. Il s'avère qu'il existe des gens prêts à interférer avec ça. Si nous déterminons qu'il n'y a pas de risque à remettre en vente ces consoles, nous le ferons. Mais pour l'instant, restez en sécurité. À noter également que dans la foulée de leur mise en vente sur le site de SUP3R5, ces PS5 "PS2" sont apparues sur eBay à des sommes dépassant largement le millier de dollars. SUP3R5 a cependant déclaré qu'il ferait en sorte que ces annonces créées par des spéculateurs soient supprimées.

De toute évidence dépassé par les événements et l'ampleur prise par l'affaire, SUP3R5 a finalement pris la décision radicale de tout simplement supprimer totalement son compte Twitter. La remise en vente de ces PS5 "PS2" semble donc peu probable, au minimum à court terme.

Cette situation vous surprend-elle ? Comprenez-vous l'engouement pour ces PS5 "PS2" ? Sony devrait-il noter cet intérêt et proposer des consoles officielles reprenant cette idée ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.