Hitman 3 nomme et illustre tous ses terrains de jeu

La lecture de notre preview et de celles de nos confrères all around the world a peut-être su rallumer en vous la flamme qui anime les assassins virtuels les plus rusés. À moins de 10 jours du dernier voyage de l'Agent 47 dans la Trilogie du Monde de l'Assassinat, IO Interactive vient de révéler où il se rendra.

À voir aussi : Project 007 : Pourquoi le James Bond d'IO Interactive n'est pas près de sortir

Nous avons pu, en tant que journalistes privilégiés, nous rendre à Dubaï et Dartmoor. On sait que le très globe-trotter tueur au code-barre visitera également, toujours dans cet ordre, Berlin puis Chongqing, en Chine. Il restait deux inconnues dans les six localités prévues pour Hitman III. Les développeurs viennent de révéler que l'avant-dernier niveau nous emmènera à Mendoza, en Argentine et que son dernier contrat le ramènera en Roumanie, dans les Carpates.

L'aventure de l'agent 47 le mènera à travers le monde dans six lieux uniques sur trois continents, où il prendra les contrats les plus importants de toute sa carrière. Chaque emplacement a été conçu pour offrir une expérience de jeu unique et mémorable, de la première mission du jeu dans le plus haut bâtiment du monde à l'épilogue dramatique qui conclut la trilogie avec style pour un final axé sur la narration.

IO Interactive a joint à son annonce des illustrations (à retrouver dans notre galerie d'images ci-dessous) et des descriptifs succincts et garantis sans spoilers :

Découvrez la grandeur et la décadence de Dubaï lors de la cérémonie d'ouverture du plus haut bâtiment du monde. Rejoignez une foule enthousiaste pour admirer les paysages à couper le souffle et explorer les derniers étages de ce bâtiment exquis, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur.



Voyagez dans le manoir historique de Thornbridge à Dartmoor pour une mission avec une touche de mystère meurtrier. Choisissez votre propre chemin vers vos objectifs ou incarnez un détective pour résoudre un meurtre et éliminer votre cible. Deux oiseaux, un déguisement.



Dirigez-vous vers la périphérie de Berlin, une ville connue pour ses contes de fées, son style vibrant et sa vie nocturne chaotique. Que vous soyez à la recherche d'un endroit pour réfléchir et récupérer ou que vous souhaitiez vivre la montée d'adrénaline vertigineuse d'une rave épique, Berlin vous aidera à trouver ces deux choses et tout le reste.



Sous les néons vacillants des cafés animés et au milieu d'une multitude de petits magasins et de stands de nourriture entassés dans les rues étroites, Chongqing offre aux voyageurs un répit face aux exigences de la vie quotidienne. Cette mégalopole est une plaque tournante du transport avec de nombreux secrets hors des sentiers battus.



Connu comme l'une des régions viticoles les plus réputées d'Amérique du Sud, Mendoza est l'endroit idéal pour admirer les beaux sites et les goûts de l'Argentine. Des collines en pente aux vignobles modernes, les possibilités d'exploration sont nombreuses.



La dernière mission de la trilogie du Monde de l'Assassinat vous emmène dans les Carpates.

Hitman 3 déboule le 20 janvier sur PS5, Xbox Series X|S, PC, Stadia, PS4, Xbox One et via cloud gaming sur Nintendo Switch.