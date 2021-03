Le prochain Need For Speed retardé, Criterion passe sur Battlefield 6

Le prochain épisode de la série de jeux de courses qui répond à votre besoin de vitesse avait été annoncé en juin 2020, sans plus de précisions que le nom de son développeur. En voilà une : ne l'attendez pas pour cette année.

Electronic Arts a repoussé la sortie de la prochaine itération de Need For Speed. C'est Laura Miele, directrice des studios de l'éditeur, qui l'a annoncé à nos confrères de Polygon. Criterion Games, qui en a la charge, a rejoint DICE sur le développement de Battlefield 6, prévu pour cet automne.

La pandémie, entraînant un télétravail qui peut se révéler éprouvant et entamer la productivité, et le fait que Codemasters, récemment acquis, soit au travail pour EA dans les prochains mois sont les deux raisons qui ont orienté vers cette décision, selon elle logique et approuvée par Criterion :

Nous n'aurions pas pu prendre une telle décision sans inclure Criterion et en discuter d'abord avec eux, et l'impact qu'ils pourraient avoir sur Battlefield. Ils ont travaillé sur Battlefront, ils ont travaillé sur des Battlefield et ils ont collaboré étroitrement avec DICE par le passé. Je suis vraiment convaincu que ce sera assez positif pour eux.

Miele insiste quand même sur l'avenir de Need For Speed : il n'est pas question que la série soit abandonnée à une autre structure. Après avoir donné le coup de main nécessaire au FPS annoncé comme ayant "un énorme potentiel", les choses rentreront dans l'ordre, pour une sortie qui devrait avoir lieu en 2022.