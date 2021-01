Xbox Series X|S : La manette bientôt vêtue d'un rouge éclatant

Avec la nouvelle année, les envies de changement sont grandes. Microsoft vous propose d'avoir davantage de couleurs entre les mains, en annonçant le pad qui, si vous le portez avec vous par temps de brouillard ou en haut des pistes de ski, permettra de toujours vous retrouver.

À la mi-février, vous pourrez acquérir une manette sans fil Xbox Series X|S Pulse Red. Sa période de disponibilité et son teint pour le moins éclatant en façade, son dos étant d'un blanc immaculé, laissent penser qu'il s'agit déjà d'une très bonne idée pour la Saint-Valentin. Au milieu d'un bouquet de roses et l'affaire est dans le sac ? À noter qu'elle sera déjà en vente en Chine à partir de ce mardi 12 janvier 2021.

Chaque année, nous continuons à vous proposer de nouveaux designs pour nos manettes. Lors du lancement des Xbox Series X|S en novembre, vous avez ainsi pu découvrir notre nouvelle manette sans fil Xbox en trois modèles: les déclinaisons Noir carbone, Blanc robot et Bleu foncé. Nous vous présentons aujourd'hui un design inédit : la manette sans fil Pulse Red. Avec sa façade d'un rouge éclatant et son dos blanc pur, la nouvelle manette Pulse Red rappelle les couleurs et l'énergie de la manette Bleu foncé. Ses gâchettes, ses boutons de tranche et sa croix directionnelle hybride arborent un noir mat et sont pensés pour que vous puissiez garder le contrôle, en toute circonstance, grâce notamment à la texture présente sur les gâchettes et les boutons de tranche. Avec le Dynamic Latency Input, vos actions sur la manette sont transmises vers votre Xbox Series X|S plus rapidement, ce qui offre une expérience où temps de réponse et action instantanée deviennent les maîtres mots.



Les boutons de la manette, dont le nouveau dédié au partage (Share), peuvent être configurés individuellement en passant par l'application Accessoires de votre Xbox. Vous pouvez personnaliser le bouton Share pour prendre des captures d'écran, lancer ou arrêter un enregistrement vidéo ou même enregistrer ce qu'il vient de se passer et ainsi partager vos meilleurs comme vos pires moments ou vos actions les plus drôles avec vos amis et vos abonnés, directement depuis votre console ou depuis votre téléphone grâce à l'application mobile Xbox.

Ce nouveau coloris rejoint les pads Blanc Robot, Bleu Foncé et Noir Carbone. La Pulse Red sera disponible au prix de 59,99 euros, ne dispose d'aucune caractéristique qui la différencierait de ses copines, sera reconnue par votre console comme votre PC en se connectant en USB-C, et sera accompagnée de 14 jours d'essai du Xbox Game Pass Ultimate.

L'occasion de rappeler que Microsfot a lancé il y a peu un questionnaire de satisfaction à ses consommateurs, et y demande notamment s'il y a un désir de profiter des mêmes fonctionnalités que la DualSense, équipée de retours haptiques et, surtout, de gâchettes adaptatives qui apportent énormément en termes de sensations.