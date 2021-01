Ghost of Tsushima : Des fans du jeu contribuent à financer la restauration d'un temple sur l'île

Ghost of Tsushima est un des grands succès de l'année dernière sur PS4. Et de toute évidence, le titre de Sucker Punch Productions a incité certains de ses joueurs à se renseigner sur la véritable île de Tsushima. Avec des conséquences bénéfiques pour cette dernière.

À lire aussi : Ghost of Tsushima : Une bien belle figurine de Jin Sakai se précommande

La belle histoire du jour rapportée par le site britannique VGC est celle d'un temple situé sur la véritable île de Tsushima, dont la restauration a été en partie financée par les fans de Ghost of Tsushima. En effet, le temple Watatsumi, situé sur l'île japonaise, a lancé une campagne de financement participatif en novembre dernier. Cette dernière avait pour objectif de permettre la restauration du torii (portail traditionnel japonais) du temple. Et elle a été couronnée de succès.

L'objectif initial de la campagne était de réunir 5.000.000 de yens (environ 39.500 euros). Lorsqu'elle a pris fin dimanche dernier, 27.103.882 yens avaient été récoltés (environ 214.000 euros). Autrement dit, la campagne s'est terminée avec un objectif atteint à 542%.

Plus de 2.000 personnes ont participé à l'effort et comme le montrent les commentaires sur la page dédiée à ce financement participatif, nombre de contributeurs se revendiquent comme joueurs de Ghost of Tsushima (les références au titre japonais du jeu, ゴーストオブツシマ, sont nombreuses dans les commentaires).

Merci les joueurs

Yuichi Hirayama, le prêtre de ce temple qui a lancé cette campagne de financement participatif, ne cache par ailleurs pas l'impact que les joueurs du jeu PS4 ont eu sur le succès de la démarche :

Nous avons reçu un grand soutien de la part des joueurs du jeu Ghost of Tsushima qui se déroule à Tsushima, et je pense qu'ils ont été guidés par Dieu. Pour la petite histoire, ce portail s'était effondré des suites des typhon. Les travaux débuteront en avril prochain et il est attendu qu'ils durent jusqu'au mois d'août. Les responsables du temple comptent par ailleurs graver les noms des personnes qui ont donné plus de 10.000 yens sur un monument en pierre situé près du portail.

À noter au passage pour les personnes qui espèrent visiter Tsushima une fois que la situation mondiale aura trouvé un semblant de normalité, le temple Watatsumi n'est pas présent dans le jeu. En créant son jeu, Sucker Punch ne s'attendait certainement pas à ce qu'il ait un tel impact sur le monde réel. Il y a en tout cas fort à parier que la nouvelle leur fait plaisir.

Que vous inspire cette nouvelle ? Auriez-vous été prêts à participer à une telle campagne si vous aviez eu connaissance de sa tenue ? Ghost of Tsushima vous a-t-il donné envie de visiter cette partie du Japon ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.