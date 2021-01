Famitsu dévoile les jeux les plus attendus par ses lecteurs pour 2021

Depuis maintenant près de 150 ans, les habitants du plus célèbre archipel de la planète ont délaissé leur découpage du temps pour épouser celui de l'Occident. C'est ainsi que l'an 2021 débute lui aussi au Japon, et s'annonce (au moins sur le papier) plein de promesses.

À voir aussi : PODCAST 549 : 2021, L'Odyssée du Jeu Vidéo ? Nos attentes et prévisions !

C'est ainsi que les lecteurs de l'hebdomadaire Famitsu ont été comme chaque année invités à voter pour les titres les plus attendus des douze prochains mois, et le moins que l'on puisse dire, c'est que les joueurs japonais restent envers et contre tout fidèle à un genre très local, et continuent envers et contre-tout de bouder les machines venus d'outre-Pacifique.

Les derniers seront-ils les premiers ?

Ne cherchez donc pas la moindre trace des Xbox Series X ou S dans ce Top 10, ni même dans sa version étendue aux 30 jeux les plus désirés, puisque seules la Switch et les PS4 et 5 ont ici droit de cité. Voici donc sans plus tarder les lauréats désormais attendus au tournant :

La série la plus appréciée de Capcom continue donc de jouir d'une popularité sans faille au Japon, et nous rappelle que l'arrivée d'une démo la semaine dernière avait mis à mal l'eShop de la Switch, qui n'a pas résisté aux assauts répétés des chasseurs de monstres.

Si Gran Turismo 7 (classé 13ème) permet de varier un peu les genres représentés, il faut attendre la 29ème place pour trouver un jeu occidental, en la présence de Ratchet & Clank Rift Apart, qui sauve l'honneur de peu. Votre serviteur se satisfait d'ailleurs de la présence d'un certain New Pokémon Snap en 12ème position, ce qui marquera peut-être la fin de certaines moqueries au sein de notre vénérable rédaction. Mais rien n'est moins sûr...

Que pensez-vous des jeux les plus attendus par les lecteurs de Famitsu ? Et vous, quels jeux espérez-vous le plus pour l'année 2021 ? Faites-nous part de votre éclectisme dans les commentaires ci-dessous.