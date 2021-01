SNK a développé en secret un King of Fighters avec des héros de Dragon Ball et Street Fighter

Capcom vs. SNK a pour certains fans de jeux de combat représenté la réalisation d'un rêve perçu pendant longtemps comme étant irréalisable. Et il apparaît aujourd'hui que ce rêve était partagé par des développeurs de chez SNK, qui n'ont pas attendu que la chose se fasse de manière officielle pour créer un crossover hautement improbable.

Le site américain Polygon vient de publier un dossier dans lequel il revient sur la création de Capcom vs. SNK en compagnie de personnalités qui travaillaient pour l'un ou l'autre des éditeurs à l'époque. Parmi les personnes interrogées pour les besoins de ce dossier se trouvait Toyohisa Tanabe, "pixel art supervisor" de Capcom vs. SNK pour le compte de SNK Japan. Jugeant visiblement que suffisamment de temps a passé pour parler librement, le producteur/réalisateur a fait une révélation surprenante à propos d'un projet interne secret de son équipe :

J'ai un secret à vous dire, et je ne sais pas s'il s'agit de quelque chose que je devrais dire mais : [...] Deux ans avant la sortie de Capcom vs. SNK, nous avons produit King of Fighters '98. Et il s'avère que nous avons disposé d'un peu de temps libre une fois le développement du jeu terminé. L'équipe a donc créé un version du jeu avec Ryu et Ken (de Street Fighter) dedans. C'est quelque chose que peu de personnes savent. Je pense par ailleurs que seuls les développeurs étaient au courant. Je n'en ai moi-même jamais parlé à personne. Mais oui, juste pour s'amuser et avant que Capcom vs. SNK n'existe, j'incarnais Ryu et Ken dans King of Fighters '98. [...]



Je doute qu'une version du jeu existe toujours quelque part. Nous avons fait ça sur un kit de développement, le jeu ne s'est donc jamais retrouvé sur une cartouche physique. De plus, et je viens tout simplement de m'en souvenir, mais nous ne nous sommes pas uniquement amusés avec Ryu et Ken. Nous avons également intégré des personnages de Dragon Ball comme Goku.

Un drame pour les fans et les historiens

Voilà de quoi à la fois faire saliver et donner envie de pleurer à de nombreux joueurs. Pour des raisons légales, il n'est pas surprenant que les membres de SNK n'aient jamais parlé de cette version sur tous les toits. Mais près d'un quart de siècle après les faits, il y a prescription.

En termes de préservation du patrimoine vidéoludique, il est regrettable que cette version très spéciale de KoF '98 ait disparu a priori définitivement (le SNK qui existe aujourd'hui n'a plus grand chose à voir avec le SNK de l'époque). Les joueurs les plus optimistes ne peuvent désormais qu'espérer que ce kit de développement ait été conservé quelque part et qu'il refasse surface un jour.

En tout cas, de telles révélations donnent de quoi se questionner à nouveau au sujet des secrets et autres projets internes de ce type que peuvent contenir les archives et autres kits de développement qu'ont conservés les plus vieilles structures.

L'archivage et la préservation n'ayant pas été au coeur des préoccupations des développeurs et leurs employeurs pendant très longtemps, il y a fort à parier que nombre de créations originales comme cette version secrète du célèbre jeu de combat ont disparu à tout jamais.

