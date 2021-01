King of Fighters : La présentation de KOF XV reportée, mais un nouveau jeu arrive par surprise

Dans un monde apaisé où tout se passerait pour le mieux, nous aurions pu vous parler avec sans doute un peu d'enthousiasme de The King of Fighters XV, de sa plastique, et peut-être même de son gameplay. Mais cela ne vous aura pas échappé : nous sommes en 2021, et rien n'est simple. Enfin, presque.

La promesse avait été faite le mois dernier : après avoir dévoilé la présence de trois combattants bien connus (et teasé deux autres au passage), le producteur du jeu Yasuyuki Oda nous assurait que la première bande-annonce de présentation de The King of Fighters XV serait diffusée en cette belle journée du 7 janvier.

On tire (sur) les rois

Malheureusement pour eux, les fans de Terry Bogard & Co. peuvent manger leur casquette (rouge et blanche, cela va de soi), puisque SNK a décidé de reporter l'événement, sans en préciser les raisons :

L'annonce du jour concernant KOF XV et le Season Pass 3 de Samurai Shodown initialement prévue aujourd'hui a été reportée. Nous nous excusons sincèrement auprès de tous ceux qui attendaient ce rendez-vous. Nous vous informerons de la nouvelle date dès qu'elle aura été décidée et vous remercions pour votre compréhension.

Gageons que si SNK avait eu le loisir de dévoiler le contenu de sa présentation, les joueurs auraient également pu profiter de l'annonce surprise d'une version définitive de The King of Fighters XIV, puisqu'une Ultimate Edition facturée 39,99€ a fait son apparition sur le Playstation Store il y a quelques heures.

Comme le suggère son sous-titre et la bande-annonce qui l'accompagne, cette Ultimate Edition inclut les huit combattants disponibles en DLC : Rock Howard, Vanessa, Ryuji Yamazaki, Whip, Heidern, Blue Mary, Oswald et Najd, ainsi que dix costumes aussi Joniwanesques qu'indispensables. Enfin, dix thèmes PS4 seront également de la partie, histoire que tous les pugilistes puissent exprimer leur amour de la série.

Que les collectionneurs se rassurent : ils pourront également profiter de ces 58 combattants dans une bonne vieille version physique, mais il faudra pour cela patienter jusqu'au 11 mars prochain au Japon, et au printemps pour l'Europe. Voilà qui pourrait donc (peut-être) nous consoler, en attendant de découvrir en bonne et due forme The King of Fighters XV...