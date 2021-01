Epic Games Store : Le jeu gratuit de la semaine est là, Star Wars sur le front dans 7 jours

Après une distribution quotidienne de jeux gratos pendant la période des fêtes de fin d'année, la boutique des futurs habitants d'un centre commercial de Caroline du Nord a repris son rythme habituel.

À voir aussi : Outriders reporte sa sortie, une démo le mois prochain

Comme on le savait depuis le 31 décembre, c'est Crying Suns qui est offert jusqu'au 14 janvier à 17h00 sur l'Epic Games Store. Les modalités d'obtention sont toujours aussi simples : vous avez un compte, vous allez sur cette page, vous cliquez sur "Obtenir", et le tour est joué. Il vous appartient pour toujours.

Envie d'un pitch pour ce jeu mélangeant stratégie et Rogue-lite dans un univers science-fiction, conçu par les montpellierains d'Alt Shift ? Le voici :

Après 700 ans de paix et de prospérité, l'Empire Galactique s'est soudainement écroulé. Les OMNIs, machines-divinités au service de l'Homme, ont mystérieusement disparu et l'Humanité, depuis longtemps incapable de survivre par elle-même, est dangereusement proche de l'extinction. Mais quelque part dans un coin reculé de la Galaxie se trouve Gehenna, une planète de glace et de roche, abritant une installation top secrète, fleuron de la technologie impériale, mais aussi dernière chance de survie de l'Humanité.



Incarnant un clone d'Ellys Idaho, meilleur amiral à avoir jamais combattu dans l'espace, vous êtes réveillé sur cette planète par un étrange gardien à l'humour cynique : Kaliban, le dernier OMNI fonctionnel.

Votre mission : guider votre vaisseau à travers les différents secteurs d'un Empire désormais violent et chaotique pour tenter de réactiver les OMNIs et sauver le futur de l'Humanité. Mais il vous faut maintenant quitter Gehenna... car votre temps est presque écoulé.

Une fois que vous avez récupéré votre bien, vous pouvez commencer à jeter votre dévolu sur le prochain cadeau. On restera dans les étoiles qui au lieu de pleurer se feront cette fois la guerre. Car du 14 au 21 janvier, les joueurs auront droit à Star Wars Battlefront II dans sa Celebration Edition. Toujours sympa après un p'tit épisode de The Mandalorian.