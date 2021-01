Epic Games va déménager, et ça va faire MALL

Installé depuis 1999 dans la petite ville paisible de Cary en Caroline du Nord, la société à l'origine de l'Unreal Engine et de Fortnite vient de révéler que son envie de changement va se concrétiser. Dans un centre commercial.

Epic Games prévoit de déménager dans le Cary Towne Center, un centre commercial qui était condamné à la démolition. Le montant du rachat du complexe à Turnbridge Equities et Denali Properties serait de 95 millions de dollars. La compagnie prévoit de faire de ce site d'un peu plus de 352.000 m² son nouveau siège social et d'y abriter un véritable campus pour ses milliers d'employés. L'endroit aura aussi bien des bureaux que des zones plus récréatives.

Objectif 2024

Bien entendu, et contrairement à ce que pourraient croire certains lorsqu'il est question de déménagement, tout ne s'opère pas d'un coup de baguette magique. Bien qu'Epic ne se situe actuellement qu'à une poignée de kilomètres, il va falloir un peu de temps avant d'investir pleinement les lieux et procéder à la transformation de ce nouveau paradis. Comme on l'apprend dans le communiqué officiel, le but est que tout soit prêt en 2024.

Epic prévoit de commencer le développement de son nouveau siège social cette année et la société continuera à être basée à son emplacement actuel à Crossroads Boulevard en attendant. Epic est fier d'appeler Cary sa maison depuis plus de 20 ans et s'est intégrée à la communauté, recrutant souvent localement et dans les universités voisines alors que l'entreprise continue de croître et de s'étendre.



Bien que les plans pour le campus Epic n'en soient encore qu'à leurs débuts, la société travaille déjà avec la ville de Cary sur son développement et explore les façons dont une partie de cette propriété pourrait être utilisée par la communauté. Epic est reconnaissant à la ville et à ses dirigeants pour l'accueil qu'ils ont manifesté dans l'entreprise au fil des ans, et cette relation positive a joué un rôle important dans la décision d'Epic de poursuivre un campus qui assure son avenir à Cary pour les décennies à venir.

A quand Gameblog au Carrousel du Louvre ? Je vous le demande.