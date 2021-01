Flight Simulator : Une série de vidéos comparatives jeu/réalité bluffantes

Cela ne vous a pas échappé, Flight Simulator est le plus beau jeu à ce jour et l'un des plus bluffants également. Mais jusqu'à quel point ? Réponse en plusieurs vidéos comparatives.

À voir aussi : Microsoft Flight Simulator fait décoller les chiffres en infographie

De nombreux utilisateurs de la plateforme YouTube ont eu la bonne idée de comparer des images réelles de vue aérienne et des images du jeu pour faire des comparatifs avec le jeu d'Asobo / Microsoft. Il faut le dire, le résultat est véritablement impressionnant.

Evidemment, pour que cela soit encore plus parlant, les avions montrés sont souvent identiques histoire de confondre jeu et réalité avec plus de pragmatisme. Textures, topographiques, tout y est pour faire paraitre tout ceci plus vrai que nature.

Notons d'ailleurs que le jeu d'Asobo est fréquemment mis à jour afin d'augmenter la fidélité de nombreux lieux et destinations à travers le monde. C'était le cas dernièrement avec l'Angleterre, les USA et le Japon.

Vous pouvez d'ailleurs suivre les chaines YouTube en question ici ou encore ici.