Outriders reporte sa sortie, une démo le mois prochain

Après avoir dû renoncer à 2020 pour se caler au mois de février, le nouveau projet de People Can Fly (Bulletstorm) prend encore du retard. Mais laissera les joueurs l'essayer prochainement.

La sortie d'Outriders a été décalée au 1er avril 2021 sur PS5, Xbox Series X|S, PC, PS4, Xbox One et Stadia. Le compte officiel du jeu a pris la parole sur Twitter pour effectuer cette annonce, qui s'accompagne d'une autre, plus plaisante.

An important update regarding Outriders. pic.twitter.com/HHZrq5GIik - Outriders (@Outriders) January 6, 2021

Bonne année. Nous pensons qu'il est important que les joueurs fassent l'expérience d'une nouvelle IP comme Outriders avant la sortie, afin que vous puissiez décider vous-même si le jeu est quelque chose que vous souhaitez précommander, acheter ou jouer.



Pour cette raison, nous sommes ravis d'annoncer que le 25 février 2021, nous publierons une démo gratuite, donnant à chacun la chance de jouer les premières heures du jeu avec les quatre classes, à la fois en solo et en coopération - avec une migration transparente de votre personnage et une progression vers le jeu complet.



En parlant de cela, nous avons décidé de déplacer la date de sortie d'Outriders au 1er avril 2021 (pas de blague !). Nous passerons ce temps supplémentaire à peaufiner le jeu et à nous concentrer sur le peaufinage d'une expérience de jeu fantastique au lancement.



Merci de rester un peu plus longtemps - nous vous remercions de votre patience!

Vous avez donc encore le temps de vous préparer avant de goûter à ce FPS coopératif futuriste dans "un univers sombre et sans espoir".