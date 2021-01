Un ancien de Microsoft raconte sa rencontre humiliante avec Nintendo au sujet d'un rachat

La légende veut que Microsoft a tenté de racheter Nintendo alors qu'il préparait son arrivée sur le marché des consoles. Et pour une fois, la légende disait vrai. Les choses ne sont cependant pas allées très loin et de nouvelles déclarations des principaux intéressés nous en apprennent davantage sur la situation plus de vingt ans plus tard.

Le site américain Bloomberg vient de publier un long article dans lequel il raconte l'histoire de la création de la première Xbox à l'aide de témoignages de nombreux acteurs de l'époque. Parmi ces acteurs se trouvent Kevin Bachus, alors directeur des relations avec les éditeurs tiers, Bob McBreen, le responsable du développement des affaires, et Steve Ballmer, celui qui fut PDG de Microsoft de 2000 à 2014.

Et au cours de ce récit, il ressort que Microsoft a cherché à s'associer à Nintendo à plusieurs reprises. Si l'on sait évidemment que les choses ne se sont pas faites comme Microsoft l'espérait, ces déclarations contiennent des révélations sur plusieurs rencontres entre les géants japonais et américain au début des années 2000 :

Kevin Bachus : Steve (Ballmer) nous a fait nous rendre chez Nintendo pour voir s'ils envisageraient d'être rachetés. Et ils étaient tout simplement morts de rire. Imaginez quelqu'un qui vous rit au nez pendant une heure. C'est un peu comme ça que s'est déroulé cette réunion.



Bob Mcbreen : Nous avons fait venir Nintendo dans nos locaux en janvier 2000 afin de travailler sur les détails d'un partenariat pour lequel nous leur donnerions les caractéristiques techniques de la Xbox. Notre pitch était que leur hardware était naze comparé à celui de la PlayStation de Sony. Et c'était le cas. L'idée était donc de leur dire : "écoutez, vous êtes bien plus forts dans la partie jeu de la chose avec Mario et tous ces trucs là. Pourquoi ne pas nous laisser nous occuper du hardware ?" Mais les choses ne se sont pas faites.



Steve Ballmer : Je me souviens que j'adorais leur contenu. Même si Nintendo n'était à l'époque pas aussi puissant qu'il ne l'est aujourd'hui, le constructeur de Kyoto n'a donc jamais été intéressé par un rachat. Aujourd'hui, même si Microsoft et Nintendo sont toujours rivaux, ils sont également partenaires (jeux Xbox sur Switch, Banjo & Kazooie dans Super Smash Bros. Ultimate, multijoueur cross-platform, etc.). Et il est possible de se demander ce à quoi ressemblerait l'industrie du jeu vidéo si Microsoft avait à l'époque obtenu gain de cause.

