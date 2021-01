Super Nintendo Word : Le site officiel du parc ouvre, infos et photos inédites

Malgré une augmentation inquiétante du nombre de cas de COVID-19 au Japon, l'ouverture du Super Nintendo World des Universal Studios Japan est toujours officiellement prévue pour le 4 février prochain. À moins d'un mois de l'ouverture de cette zone 100% Nintendo, Universal donne l'opportunité aux personnes intéressées d'en apprendre davantage à son sujet.

Les Universal Studios Japan viennent d'ouvrir la rubrique de leur site officiel entièrement dédiée à la zone Super Nintendo World. Grâce à cette dernière, il est possible d'en apprendre plus sur ce que les visiteurs du parc pourront y découvrir et y faire lorsqu'elle ouvrira au début du mois de février prochain.

Du côté des véritables attractions, elles seront au nombre de deux lors de l'ouverture du Super Nintendo World. Les premiers visiteurs de cette partie du parc d'attractions pourront en effet faire les attractions Mario Kart : Koopa's Challenge et Yoshi's Adventure. En plus des informations déjà connues au sujet de ces manèges, le site propose quelques informations pratiques qui permettront aux futurs visiteurs du parc, et surtout ceux qui seront accompagnés de jeunes enfants, de mieux prévoir leur venue. En plus des informations proposées ci-dessous, des photos et illustrations inédites du parc sont disponibles dans notre galerie.

Mario Kart : Koopa's Challenge

Durée : Environ 5 minutes

Capacité : 4 personnes (2 rangées de 2 personnes)

Taille minimum requise pour les personnes seules : 122 cm

Taille minimum requise pour les personnes accompagnées : 107 cm

Yoshi's Adventure

Durée : Environ 5 minutes

Capacité : 2 personnes par rangée

Taille minimum requise pour les personnes seules : 122 cm

Taille minimum requise pour les personnes accompagnées : 86 cm

Une quête "comme dans un jeu"

En parallèle à ces attractions, et comme l'a montré Shigeru Miyamoto dans sa vidéo de présentation du Super Nintendo World, les visiteurs pourront également trouver des zones interactives à différents points de la zone. Les personnes âgées de cinq ans et plus qui se seront procurées un bracelet connecté Power-Up Band payant pourront se lancer dans une quête qui mènera à un affrontement de boss contre Bowser Jr. D'après la mythologie du parc, ce dernier a en effet volé le "Champignon Doré."

Des jeux interactifs situés à cinq points de Super Nintendo World permettront de faire face à des sbires de Bowser Jr. Battre chacun de ces derniers sert à récupérer une "clef" (très certainement dématérialisée). Une fois trois de ces cinq clefs récupérées, le visiteur peut accéder au "Final Challenge" et à l'affrontement contre Bowser Jr. Universal ne précise cependant pas où les visiteurs pourront accéder à ce combat de boss (même si la logique voudrait que ce dernier se déroule dans le Château de Bowser).

J'ai dépensé sans compter

Parc d'attractions oblige, les opportunités données aux visiteurs de dépenser leur argent seront nombreuses. Outre le merchandising exclusif qui sera proposé dans le parc et sa zone Nintendo, de la nourriture aux couleurs des personnages de la firme de Kyoto sera également vendue. Deux lieux situés dans le Super Nintendo World permettront de se restaurer.

Kinopio's Cafe sera un vrai restaurant où des plats inspirés par l'univers de Mario et Toad seront proposés. Yoshi's Snack Island proposera quant à lui de la vente à emporter avec des produits à consommer sur le pouce inspirés par le célèbre compagnon de Mario.

En parallèle à tout ça, les visiteurs de Super Nintendo World auront également la possibilité de se faire tirer le portrait en compagnie de Mario et Luigi ainsi que de Peach. En ce qui concerne cette dernière, il semblerait que la photo puisse être prise devant son château.

Bien prévoir sa visite

Dernier point évoqué sur le site officiel du parc, et non des moindres, l'accès au Super Nintendo World depuis les Universal Studios Japan. Afin d'éviter un afflux massif et incontrôlable de visiteurs, l'accès au Super Nintendo World nécessitera de disposer d'un ticket programmé qui détermine l'heure d'accès à la zone Nintendo du parc.

Les personnes ne disposant pas d'un "Area Timed Entry Ticket" ou d'un "Area Timed Entry Ticket : Advance Booking" et qui souhaitent visiter le Super Nintendo World devront en obtenir un le jour de leur visite à l'aide de l'application officielle Universal Studios Japan.

Voilà qui devrait permettre aux futurs voyageurs, aux expatriés ainsi qu'aux curieux d'en savoir plus au sujet du Super Nintendo World. Pour rappel, l'ouverture de la zone japonaise, la première en son genre, est aux dernières nouvelles prévue pour le 4 février prochain à Osaka.

