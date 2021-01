Il combine Mario Kart Live Home Circuit et les LEGO Mario, la vidéo terriblement ingénieuse

Votre serviteur aime à dire que la créativité des joueurs est sans limite. Et de nouveaux exemple allant dans le sens de cette affirmation apparaissent sur la toile de manière quasi quotidienne. Cette fois, il est question d'un concept repoussant les limites de ce qu'il est possible de faire avec des jouets récemment commercialisés par Nintendo et LEGO.

L'étonnante vidéo du jour est l'oeuvre de la chaîne YouTube "Playfool." Les vidéastes derrière cette chaîne, un duo de designers, ont en effet entrepris de combiner Mario Kart Live : Home Circuit et les LEGO Super Mario pour rendre l'expérience proposée par ces derniers encore plus interactifs et proches d'un véritable jeu vidéo.

Comme le montre la vidéo ci-dessus, les membres de "Playfool" ont tout d'abord conçu un support en papier simple à mettre en place permettant de relier la figurine LEGO Mario au véhicule de Mario Kart Live : Home Circuit. Ensuite, ils ont imprimé des codes-barres similaires à ceux présents sur les différents jouets LEGO Mario afin de créer des objets (ennemis et bonus) avec lesquels interagir pendant la course. Enfin, ils ont créé des panneaux en LEGO reconnaissables par la caméra de Mario Kart Live : Home Circuit.

Faites ça chez vous

Le tout est ensuite combiné pour obtenir un résultat incroyablement ingénieux qui va beaucoup plus loin que ce que permet le seul Mario Kart Live : Home Circuit. Et bonne nouvelle pour les gens qui disposent à la fois de MKL HC et du LEGO Mario, "Playfool" permet à n'importe qui d'imprimer les différents éléments avec lesquels le duo LEGO Mario-MKL peut interagir (checkpoints, ennemis, etc.) en cours de course, ainsi que d'accéder à des photos permettant de reproduire les panneaux en LEGO utilisés pour les besoins de la création d'un tel circuit.

Que l'on soit fan de ces produits ou non, difficile de ne pas saluer la créativité de ces designers et la qualité du travail effectué. Reste maintenant à voir si d'autres joueurs et autres vidéastes vont utiliser ces différents éléments pour créer de spectaculaires circuits.

Que dites-vous de la vidéo ci-dessus et du travail effectué par "Playfool" ? Aimeriez-vous faire quelque chose d'équivalent chez vous ? Vous êtes-vous procurés un Mario Kart Live : Home Circuit ou des LEGO Mario ? Si oui, qu'en pensez-vous ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.