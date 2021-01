Arkane Austin travaille sur un nouveau projet, avec d'anciens de Dishonored et Prey

Si l'année 2021 conserve encore bien des mystères, les joueurs en mal d'expériences résolument next-gen savent qu'ils peuvent tout de même compter sur quelques titres exclusifs, à commencer, évidemment, par un certain Deathloop. Pourtant, le FPS temporel n'est pas le seul projet à occuper le studio Arkane...

Le studio français récemment tombé dans l'escarcelle de Microsoft avec le rachat de ZeniMax Media à l'automne dernier peut également compter depuis 2006 sur sa division américaine, basée à Austin, et qui semble déjà bien partie pour nous surprendre une fois encore.

Ambiance scandale

Le directeur Harvey Smith a en effet accordé une longue interview au site espagnol Vandal. Et s'il ne tarit pas d'éloges pour parler du prochain jeu d'Arkane Lyon, il ne fait pas mystère de ses occupations actuelles, visiblement d'une toute autre nature :

Le réalisateur Dinga Bakaba et le directeur artistique Sébastien Mitton travaillent actuellement sur Deathloop, et j'aurais été ravi d'y participer. J'admire leur réflexion et leur implication dans ce projet... Je pense qu'ils vont faire quelque chose de fantastique. Nous avons collaboré entre Lyon et Austin sur le premier Dishonored, et je me suis installé pendant quatre ans à Lyon pour Dishonored 2, avant de revenir à Austin. En ce moment, je travaille sur autre chose, avec les gars qui ont bossé sur Dishonored et Prey.

Voilà qui explique donc la récente vague de recrutements texane, qui mentionnait non pas un, mais bien deux projets encore non-annoncés. Voilà qui nous laisse évidemment rêveurs quant à ce qu'Arkane nous réserve pour l'avenir, bien qu'il soit encore trop tôt pour en connaître les détails, ou même on éventuelle distribution : rappelons que malgré le rachat de ZeniMax (et donc de l'éditeur Bethesda), le directeur financier de la branche Xbox ne pensait pas forcément rendre les futurs titres du studio exclusifs aux consoles de Microsoft.

L'avenir s'annonce donc plein de promesses et de mystères... Une seule chose est sûre : Deathloop, le prochain effort d'Arkane Lyon, est attendu sur PC et PS5 le 21 mai 2021.