Tenchu : Le président d'Acquire s'exprime sur un retour de la série et pose ses conditions

Débutée avec l'opus Stealth Assassin qui en aura marqué plus d'un lors de sa sortie en 1998, la série Tenchu a tellement peaufiné sa formule qu'elle en est parvenue à complètement se fondre dans le décor, pour disparaître dès radars dès 2009, après un Shadow Assassin en forme de point final... temporaire ?

À voir aussi : TEST de Nioh 2 Le Premier Samouraï : Un dernier DLC à la hauteur ?

Depuis, nous savons que la série mettant en scène le duo de guerriers de l'ombre Ayame et Rikimaru aurait tout à fait pu revenir d'entre les morts sous la houlette de From Software, avec un titre au moins aussi japonisant dans l'esprit, qui est finalement devenu Sekiro : Shadows Die Twice, pour le plus grand bonheur de Joniwan.

Il n'y a que Kunai qui m'aille

Mais les espoirs des joueurs en mal d'infiltration non-Kojimesque devront sans doute continuer de rester impassibles, alors que le prochain numéro du magazine Weekly Famitsu à paraître laisse la parole au président du studio Acquire, Takuma Endo.

Déjà repérée par le blog Ryokutya2089, l'interview vient d'abord préciser les conditions qui ont entouré le renouvellement de la marque Stealth Assassin en août 2018 :

L'enregistrement de la marque allait à ce moment-là expirer, et nous n'avons fait que renouveler son acquisition, afin de la sécuriser.

Il ne fallait donc pas y voir une quelconque envie de ressortir bombes fumigènes et kunais de rigueur, mais Endo ne referme pas pour autant la porte (en papier de riz, cela va de soi) :

Il serait difficile de développer dès maintenant un nouvel épisode de Tenchu. Mais si nous en avions la possibilité, j'aimerais repartir de zéro, et repenser le jeu pour les consoles de nouvelle génération comme la PlayStation 5.

Voilà voilà. Mais concluons tout de même sur une bonne nouvelle, bien décorélée de la série celle-là : Acquire lancera en cette année 2021 pleine de promesses une nouvelle gamme de jeux indépendants, dont les développements se veulent plus courts, et nous devrions ainsi découvrir avant la fin de l'année le premier effort de cette nouvelle approche. Et ce ne sera donc, vous l'avez deviné, pas un Tenchu !