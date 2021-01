The Medium : Le prochain Bloober Team (Observer, Blair Witch..) nous hante en 14 minutes de gameplay

Si son report aura au moins fait un peu de place à un Observer : System Redux que vous devez absolument faire en attendant le vaccin aux côtés de Richard Berry, The Medium doit néanmoins préparer le terrain de sa sortie. Et si les différents trailers et autres coulisses de développement ne vous suffisaient, voici cette fois du concret.

Les parents de Layers of Fear remettent une couche d'angoisse avec une démonstration assez longue de ce qui attend les joueurs avec The Medium. Près d'un quart d'heure pour observer Marianne, l'héroïne de cette enquête qui s'annonce angoissante au possible, évoluer entre deux réalités, user de ses pouvoirs, faire des rencontres étranges et tenter d'échapper à The Maw, une bestiole presque transparente, mais qui ne l'est pas parce que sinon ce serait un peu de la triche quand il s'agit de lui échapper.

Ca fait réfléchir ? On se le deux mondes

Grâce à cet extrait de gameplay prenant place dans un hôtel désaffecté, on comprend que Bloober Team abandonne définitivement la vue subjective qui a si bien fonctionné sur ses précédentes productions. Et que le placement de la caméra, entre angles fixes et passage derrière la protagoniste, aura autant de poids dans l'expérience que l'ambiance sonore, qui a l'air plutôt soignée. À la découverte des quelques énigmes et cinématiques, on jurerait aussi voir une forme d'hommage à Silent Hill. Et ça, ça ne peut que donner envie.

Mais encore un peu de patience. The Medium sera disponible sur PC et Xbox Series X|S le 28 janvier prochain.