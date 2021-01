PlayStation Now : Les jeux de janvier 2021 se dévoilent

Chaque début de mois, Sony enrichit son catalogue du PlayStation Now. Le service de jeux en streaming (et téléchargement) accessibles depuis votre PC, votre PlayStation 4 ou votre Playstation 5 accueille plusieurs titres supplémentaires.

Et l'année 2021 démarre a priori sur les chapeaux de roues, puisque cette première sélection de l'année calendaire fera peut-être de vous ne nouveau roi du dérapage (attention, il y a de la concurrence), avant de vous envoyer sur une autre planète, non sans avoir fait de vous un tyran craint de son bon peuple, qui se gèle les miches. Que voulez-vous : c'est la saison qui veut ça.

Les jeux du PS Now de janvier 2021 :

Comme à chaque fois, et parce que la vie n'est hélas, pas éternelle, sauf pour certains êtres élus, Days Gone tire sa révérence du PS Now, alors que Plume vient tout juste d'en tomber raide dingue. Quelle vie.

Rappelons que le PlayStation Now est accessible avec un abonnement mensuel de 9,99 euros, de 24,99 euros pour trois mois ou de 59,99€ pour une année. Il est possible de l'essayer gratuitement et d'accéder à sa ludothèque en illimité pendant 7 jours.