Shenmue : Les décors recréés en réalité virtuelle dans Dreams sur PS4 et PS5

Les fans de Shenmue ne diront pas le contraire, l'oeuvre de Yu Suzuki est un haut lieu du tourisme virtuel. Même si le monument de la Dreamcast est sorti il y a bien trop longtemps pour profiter de la réalité virtuelle nativement, le jeu semble fait pour exploiter cette technologie. C'est un constat partagé par un utilisateur de Dreams.

Les fêtes de fin d'année sont une période toute particulière pour les fans de Shenmue. L'action du premier épisode se déroule en effet en partie à cette époque, avec un impact sur les décors et l'ambiance de l'aventure. En guise de cadeau de Noël, un joueur de Dreams répondant au pseudonyme de "Bloodhound Town" s'est amusé à reproduire en réalité virtuelle dans le jeu de Media Molecule le quartier de Dobuita tel qu'il apparaît pendant les fêtes de Noël dans le premier Shenmue. En résulte la démo "Shenmue VR : Christmas on Dobuita St." téléchargeable et jouable dès à présent dans Dreams.

"Bloodhound Town" explique qu'il ne compte pas en rester là et qu'il envisage de proposer sa version de Shenmue dans Dreams. Son projet ayant encore besoin de temps de gestation, il a souhaité offrir un aperçu aux fans de Shenmue à l'occasion des fêtes de fin d'année. Parmi les ajouts qu'il compte faire par la suite se trouvent par exemple les dialogues.

Affaire à suivre

"Shenmue VR : Christmas on Dobuita St." est jouable sur PS5 et PS4. Les personnes allergiques à la réalité virtuelle noteront par ailleurs que cette démo peut également être traversée de manière traditionnelle. Autrement dit sans casque sur la tête. Plus d'informations sur cette démo sont disponibles sur le site officiel de Dreams.

Bien évidemment, le résultat n'est pas parfait et identique à ce qu'il est possible de voir dans le jeu de SEGA. Il s'agit cependant d'un hommage que les fans de Shenmue devraient apprécier et qui souligne le potentiel qu'aurait un remake de Shenmue en réalité virtuelle.

Que dites-vous de ce projet ? Pensez-vous que Shenmue est un jeu qui s'adapterait bien à la réalité virtuelle ? Un remake officiel du jeu de Yu Suzuki en VR pourrait-il vous intéresser ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.