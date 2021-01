CD Projekt : Une "action vigoureuse" prévue face aux plaintes liées au lancement de Cyberpunk 2077 sur consoles

Alors que les joueurs les moins veinards et n'ayant pas cherché ou obtenu un remboursement sont encore dans l'attente de grosses mises à jour pour Cyberpunk 2077, ce dernier se trouve encore au coeur des discussions entourant son état lamentable sur consoles, et les problèmes que cela peut soulever sur le plan juridique.

Juste avant que les cloches de Noël ne résonnent, CD Projekt a entendu une mélodie assez désagréable. Celle d'une class-action lancée en Californie par le cabinet d'avocats Rosen, pour que soient dédommagés les acheteurs de Cyberpunk 2077 sur PS4 et Xbox One entre le 16 janvier et le 17 décembre 2020.

La réponse n'a pas tardé à intervenir, par le biais d'un communiqué officiel :

Le Directoire de CD PROJEKT SA ayant son siège social à Varsovie (ci-après dénommé «la Société») annonce par la présente qu'il a reçu plus tôt dans la journée la confirmation d'un cabinet d'avocats coopérant avec la Société qu'un recours collectif civil avait été déposé dans le Tribunal de district des États-Unis pour le district central de Californie par un cabinet d'avocats agissant au nom d'un groupe de détenteurs de titres négociés aux États-Unis sous les symboles boursiers «OTGLY» et «OTGLF» et sur la base des actions de la Société. Les plaignants demandent au tribunal de juger si les actions entreprises par la société et les membres de son conseil d'administration dans le cadre de la sortie de Cyberpunk 2077 constituaient une violation des lois fédérales, id est en trompant les investisseurs et, par conséquent, en leur faisant subir des dommages.



La plainte ne précise pas le montant des dommages-intérêts demandés.



La Société entreprendra une action vigoureuse pour se défendre contre de telles réclamations.

Que doit-on entendre exactement par "action vigoureuse" ? Les personnes osant se joindre à la plainte doivent-elles trembler ? Allez savoir. Reste qu'il sera très difficile pour "la Société" d'affirmer ne pas avoir trompé les consommateurs, puisqu'il a été reconnu officiellement que les développeurs n'ont pas passé assez de temps sur la version consoles. Celle-ci, qui n'avait pas vraiment été montrée avant sa sortie, s'est révélée désastreuse, au point de se voir retirée des boutiques PS4 très rapidement et d'être remboursée sans conditions, ou presque.

Cyberpunk 2077 reste en vente et jouable sur PC, Xbox One et Stadia.

