Cyberpunk 2077 : CD Projekt RED reconnaît avoir délaissé les versions PS4 et Xbox One

Ce mardi 15 décembre 2020, CD Projekt RED s'est entretenu avec ses investisseurs et des journalistes financiers concernant le lancement de Cyberpunk 2077, vraiment loin d'être passé inaperçu. Après les bons chiffres mis en avant, il a fallu aux polonais répondre d'un lancement pas si brillant.

Vous en avez fait l'amère expérience ou appris grâce au TEST beaucoup moins dythirambique qu'avec sa version PC : sur consoles current-gen, Cyberpunk 2077 est techniquement honteux et à la limite de l'injouable.

Durant la conférence - qui sonnait comme un conseil de guerre urgent - tenue ce jour, et qu'Andy Robinson de VideoGamesChronicle a retranscrit, CD Projekt RED a été interrogé sur ce lancement manqué sur PS4 et Xbox One, qui pourrait par ailleurs coûter bonbon, comme on dit, les remboursements ayant été proposés pour tenter de se faire pardonner.

Lorsqu'on demande aux personnes présentes s'il était préférable de ne plus reporter ou s'il la faiblesse de la version incriminée a été sous-estimée, le vice président du développement business de CD Projekt RED, Michał Nowakowski, répond :

Nous avons surtout surveillé les performances de la prochaine génération et du PC, plutôt que la génération actuelle. Nous n'avons certainement pas passé assez de temps dessus, donc je ne dirais pas que nous avons ressenti une pression externe ou interne à lancer à d'autres, la pression était la même que pour n'importe quelle sortie. Ce n'était pas la cause.

C'est donc sûr, contrairement à Bébé, Cyberpunk 2077 a été laissé dans un coin. Ce qui oblige maintenant les développeurs à mettre les bouchées doubles pour tenter de redresser la barre. Mais les consommateurs échaudés oublieront-ils ? Rien n'est moins sûr...

Marcin Iwiński, co-fondateur de CD Projekt intervient pour justifier l'absence de démonstrations sur PS4 et Xbox One. On vous laisse vous faire votre avis.

En fait, nous avons montré le jeu sur consoles, mais nous ne l'avons jamais montré sur les consoles la génération actuelle. La raison est que nous avons mis à jour le jeu sur les consoles de dernière génération jusqu'à la toute dernière minute et nous avons pensé que nous y arriverions à temps.



Malheureusement, cela a abouti à le donner juste un jour avant la sortie. C'était définitivement trop tard, et nous n'avons pas donné la possibilité aux médias de le tester correctement et nous sommes définitivement à blâmer. Ce n'était pas prévu, nous étions juste en train de réparer le jeu jusqu'au tout dernier moment.

Enfin, lorsqu'est demandé si le jeu aurait pu sortir uniquement sur PC, le président du groupe, Adam Kiciński, rétorque

En théorie pure, si nous avions pu décider un jour avant le lancement, alors oui. Nous aurions pu sortir seulement la version PC. Concernant la prochaine génération, la réponse est non : c'est une version complètement différente du jeu, donc ce n'est pas comme si nous avions pu décider à tout moment que l'on peut basculer l'interrupteur.



Comme vous l'avez peut-être remarqué, il n'y a pas de version native de nouvelle génération. Le jeu fonctionne sur la nouvelle génération et tire parti des performances des consoles de nouvelle génération avec le jeu, mais ce n'est pas comme si nous avions une version de nouvelle génération entre nos mains et que nous avions décidé de la garder sur l'étagère.

Bref, on pense aux équipes qui vont certainement passer une fin d'année pourrie (même si les patrons affirment que tout le monde aura des vacances) et on reviendra au prochain épisode du feuilleton Cyberpunk 2077, jouable sur PC, Stadia et GeForce Now - beaucoup moins sur PS4 et Xbox One.

