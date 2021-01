Zelda Breath of the Wild : Les personnages non-joueurs seraient en fait des Mii, explications

Un tweet secoue les fans de Nintendo depuis quelques heures. En effet, la découverte d'un système ingénieux utilisé par la firme de Kyoto fait que les joueurs ne verront plus jamais The Legend of Zelda : Breath of the Wild comme avant.

La découverte pour le moins étonnante du jour est l'oeuvre d'une twittos répondant au pseudonyme de "I'm Alice." Cette dernière, qui se présente comme une spécialiste des Mii, affirme en effet que les personnages non-joueurs (PNJ) de The Legend of Zelda : Breath of the Wild sont en fait des évolutions des Mii ayant fait leur apparition en 2006 sur Wii.

La moddeuse explique que les PNJ de Breath of the Wild sont présentés comme des "UMii" dans les fichiers du jeu et que leurs paramètres sont quasiment identiques à ceux des Mii vus sur 3DS et Wii U. Afin de prouver sa théorie, "Alice" s'est amusée à importer des Mii personnalisés, dont le sien, dans Breath of the Wild. Avec succès, comme le montrent les photos disponibles dans notre galerie ci-dessous. Pour info, elle a réussi à intégrer des Mii venant de titres comme Wii Sports et Super Smash Bros. Ultimate dans BotW. Le niveau de compatibilité est donc élevé.

Malgré la relative simplicité du processus, il existe malgré tout des différences entre les Mii originaux et les UMii de Breath of the Wild. Les UMii du célèbre jeu Wii U/Switch sont par exemple compatibles avec un nombre moins importants de coupes de cheveux que les Mii originaux. En revanche, si le Mii importé dispose d'une coupe de cheveux absente du jeu, ce dernier la remplace automatiquement par la coupe la plus proche de celle utilisée par le Mii. La moddeuse explique que c'est ce qui est arrivé à son Mii personnel.

D'autres découvertes à venir ?

"Alice" précise également que certains personnages spéciaux de Breath of the Wild, comme Link et Zelda, ne sont pas des UMii et ont été modélisés à part. Et si des Mii "classiques" peuvent être importés dans le jeu sorti en mars 2017, l'inverse est également possible. Lors de ce processus, les PNJ de BotW perdent logiquement en détail.

Afin de permettre aux gens qui ne disposent pas des compétences techniques nécessaires de profiter de cette trouvaille, "Alice" comptait initialement proposer ses services aux joueurs intéressés. Face à l'explosion de la demande, elle a cependant décidé de mettre son "thread" Twitter original en silencieux. Elle explique par ailleurs qu'elle ne va pas garder les informations pour elle et que les données seront rendues publiques. La moddeuse affirme de plus que tout n'est pas encore connu au sujet des UMii et que d'autres éléments restent à découvrir.

Maintenant que cette trouvaille a été rendue publique, il ne serait pas étonnant de voir apparaître en ligne des versions de The Legend of Zelda : Breath of the Wild mettant en scène des PNJ divers et variés. Pour ce qui est de The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2, dont la date de sortie n'a pas encore été annoncée, on ne sait pas encore si des UMii seront à nouveau utilisés.

