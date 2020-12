Nintendo Switch : Les jeux SEGA AGES les plus populaires révélés

Malheureusement pour les fans de SEGA jouant sur Nintendo Switch, l'excellente gamme SEGA AGES proposée par l'éditeur japonais sur l'eShop a pris fin en septembre dernier à l'issue de la sortie d'un 19e et dernier jeu. Il est désormais temps de tirer la leçon de cette expérience menée de main de maître par M2.

À voir aussi : SEGA : Une bande-annonce pour le concert du 60e anniversaire

Le magazine japonais Famitsu a récemment conduit une interview de quelques unes des têtes responsables de la collection de jeux SEGA AGES sortie sur Nintendo Switch. Ces dernières, Rieko Kodama (productrice), Yosuke Okunari (superviseur), et Tsuyoshi Matsuoka (directeur de M2) pour ne pas les nommer, ont révélé quelques détails intéressants qu'ils ont relevés au fil des sorties (propos relayés par le site Nintendo Everything).

À propos du jeu ayant reçu le meilleur accueil de la part du public, Rieko Kodama affirme qu'il s'agit de Virtua Racing au Japon. En plus d'être le jeu de la gamme le plus vendu dans l'archipel, il y a également reçu des commentaires élogieux. Elle révèle en revanche qu'hors du Japon, le jeu qui s'est le mieux vendu a été Sonic The Hedgehog. Et "de loin." Le second jeu le plus vendu hors du Japon a été OutRun et Rieko Kodama note qu'il a été particulièrement populaire en Europe.

Pour en revenir au Japon, Yosuke Okunari indique que, sans surprise, les deux jeux Puyo Puyo proposés dans le cadre de la gamme SEGA AGES ont eux aussi reçu de nombreux commentaires élogieux. Il s'étonne par ailleurs du fait que ces mêmes joueurs japonais ont été nombreux à acheter ces deux Puyo Puyo alors qu'ils possédaient déjà des épisodes plus récents de la série.

Les goûts et les couleurs

Au cours de cette interview, les réactions provoquées par ces jeux sur les réseaux sociaux ont elles aussi été évoquées. D'après Rieko Kodama, Virtua Racing a reçu une "énorme réponse" sur ces derniers. Tsuyoshi Matsuoka ajoute cependant que Fantasy Zone a généré plus de tweets que Virtua Racing. Selon lui, cette situation a été provoquée par l'ajout d'un mode Time Attack au jeu qui a enthousiasmé le public.

Pour rappel, la gamme SEGA AGES était composée de portages améliorés par M2 de classiques de SEGA. Le studio derrière des machines comme la Mega Drive Mini ou la PC Engine Mini ajoutait par exemple de nouvelles fonctionnalités ou modes de jeu à ces titres en plus de proposer des portages très soignés.

À noter au passage que même si la gamme SEGA AGES a pris fin, M2 a d'ores et déjà déclaré que d'autres collaborations avec SEGA devraient être annoncées à l'avenir. Reste maintenant à découvrir les jeux qui seront concernés par les prochains partenariats entre les deux sociétés japonaises.

Avez-vous joué à des jeux de la gamme SEGA AGES ? Si oui, auxquels ? Et qu'en avez-vous pensé ? Et sur quels jeux SEGA aimeriez-vous que M2 planche prochainement ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.